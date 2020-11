Kataklizm w Ameryce Środkowej. Ogrom zniszczeń poraża

Do wybrzeży Ameryki Środkowej zbliża się huragan Iota - poinformowało w niedzielę amerykańskie Narodowe Cetrum Monitorowania Huraganów (NHC). Silne wiatry, wiejące z prędkością ok. 120 km/godz., obecnie są ok. 700 km na południowy-wschód od przylądka Gracias a Dios, na granicy Nikaragui i Hondurasu