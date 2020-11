SPRAWDŹ. Zobacz nowe, konkretne zasady bezpieczeństwa

Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konferencji zwrócił uwagę, że chociaż od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń, to jednak wirus cały czas zbiera swoje śmiertelne żniwo. Prezentujemy zasady bezpieczeństwa, etapy ich wprowadzenia oraz terminy.

Nowe zasady bezpieczeństwa - etapy i terminy kliknij

Konsultacje projektów rozporządzeń - terminy

W KPRM przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji.

Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI] uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI] uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

KPRM/RO