Dla górali ferie w tym samym terminie to bankructwa

Skandaliczną i nielogiczną, oznaczającą bankructwa w branży hotelarskie nazwała decyzję o skumulowaniu ferii zimowych Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej poinformował, że została podjęta decyzja o tym, że ferie będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, a 17-18 stycznia.

Szok to jest mało powiedziane. To jest kompletnie nieprzemyślana decyzja. Niewyobrażalna jest kumulacja turystów w tym terminie. Nawet w najgorszych snach nikt sobie tego nie wyśnił, bo taka ilości ludzi jest nie do przyjęcia, tym bardziej z pilnowaniem reżimu sanitarnego – powiedziała Agata Wojtowicz.