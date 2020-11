Szczepionka powinna być dostępna już w styczniu

Mamy sygnały od firm farmaceutycznych, że szczepionka przeciw COVID-19 dostępna będzie już w styczniu. To jedyny sposób, by przerwać epidemię - mówił w sobotę w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w pierwszym rozdaniu do Polski powinno trafić 18 mln dawek i powinny być głównie przeznaczone dla osób z grupy ryzyka.

Mamy informacje od firm farmaceutycznych, że właśnie w styczniu ta szczepionka będzie już dostępna - zapewnił. Dodał, że szczepionki przeszły długie i żmudne badania, by potwierdzić swoją skuteczność i bezpieczeństwo.

CZYTAJ TEŻ: SPRAWDŹ. Zobacz nowe, konkretne zasady bezpieczeństwa

Przypomniał też, że UE podpisała już umowy z firmami, które są gotowe szczepionkę dostarczyć. My chcemy w tym pierwszym rozdaniu zakupić 18 mln szczepionek. Chcemy, by były one dostępne dla całej populacji, więc myślę, że ten termin styczniowy jest jak najbardziej realny, abyśmy zaczęli szczepić populację osób, szczególnie tych najbardziej narażonych - powiedział.

Zaznaczył, że do grupy ryzyka należą osoby starsze, personel medyczny i mundurowi. Jego zdaniem to te grupy powinny w pierwszej kolejności otrzymać szczepionkę.

Kraska wyjaśnił też, że np. szczepionka firmy Pfizer daje odporność po 28 dniach od zaszczepienia. Wymaga szczepienia przypominającego, ale jej skuteczność to 95 proc. Natomiast skuteczność szczepionek przeciw grypie wynosi średnio 75-80 proc.

CZYTAJ TEŻ: INFOGRAFIKA. Najważniejsze zasady, dane statystyczne i informacje

Wiceminister dodał, że w tej chwili opracowywane są plany jej dystrybucji, bo „chcemy zaszczepić jak najwięcej Polaków”. Wyraził też nadzieję, że zainteresowanie w społeczeństwie, by się zaszczepić będzie duże i zdecydowanie przekroczy to związane z szczepieniami sezonowymi przeciw grypie. Tutaj wynosi ono około 4 proc., podczas gdy w wielu krajach stanowi 70-80 proc. Równocześnie pokreślił dalej, że „to jest jedyny sposób, abyśmy przerwali ten łańcuch epidemii koronawirusa”.

Przed nami jeszcze kilkanaście ciężkich tygodni, ale jak powiedział dzisiaj pan premier Morawiecki - jest to wojna. Wszyscy z nas posiadamy broń. Bardzo prostą, ale bardzo skuteczną. Mniej kontaktów, mniej spotkań, mniej naszej aktywności publicznej, maseczka, dystans i dezynfekcja - stwierdził Waldemar Kraska.

Pytany o sytuację dotyczącą epidemii, wyraził przekonanie, że w tej chwili ustabilizowała się, a w następnych tygodniach nastąpi spadek dziennych zakażeń, ponieważ wprowadzone obostrzenia przynoszą skutek.

CZYTAJ TEŻ: Ferie zimowe 2021. 4 – 17 stycznia w całej Polsce!

To nie jest tak, jak wciśnięcie hamulca i samochód staje w miejscu. Na to potrzeba troszeczkę czasu, ale widzimy, że to się w tej chwili dzieje. Te tygodnie, które mamy do szczepionki musimy w tej restrykcji przeżyć - zaznaczył.

PAP/RO