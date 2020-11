Niedocenione ryzyko dla eksportu

Mimo nagłego charakteru i nasilenia procesów stanowiących wielkie wyzwanie dla handlu międzynarodowego pandemia nie zachwiała polskim eksportem. Jest wręcz duża szansa, że z kolejnego kryzysu wyjdzie on ponownie wzmocniony - przewiduje Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Korzystając z zaproszenia na gościnne łamy „Polskiego Kompasu”, w 2019 r. pokusiłem się o przedstawienie obrazu nowego ładu gospodarczego i wskazanie związanych z nim wyzwań dla polityki ekonomicznej państwa w jej wymiarze handlowym i możliwości wsparcia eksportu, również przez instytucje takie jak KUKE. Pokazując coraz mniej stabilne globalne otoczenie i wymieniając istniejące już i potencjalne zagrożenia, nie wspomniałem wówczas o ryzyku pandemii. W rozwiniętym świecie przywykło się uważać, że choroby zakaźne na większą skalę dotykają jedynie krajów rozwijających się, obniżając wyraźnie ich potencjał rozwojowy i generując duże obciążenie dla gospodarki. Jednak już w 2003 r. eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podkreślali w raporcie o ryzykach w XXI wieku, że choroby te mogą być równie kosztowne dla państw bogatych, a pandemia grypy jest praktycznie nieunikniona.

Zatem w tym roku przyszło nam zmierzyć się z sytuacją, której nadejścia mogliśmy się spodziewać (na początku stycznia 2020 r. w naszym corocznym badaniu o ryzykach wspominaliśmy o COVID-19 jako ryzyku zalążkowym, które może się zmaterializować w ciągu roku), ale jej konsekwencje zarówno jeśli chodzi o liczbę ofiar, jak i koszty dla gospodarki zostały przez wszystkich wyraźnie niedoszacowane. Ale też pandemia zwielokrotniła natężenie i siłę oddziaływania procesów, o których pisałem rok temu na tych łamach. Tak więc byliśmy w ostatnich miesiącach świadkami nasilenia protekcjonizmu i deglobalizacji, która przejawiała się m.in. w silnej rywalizacji między państwami o zasoby (medyczny sprzęt ochronny, respiratory); bolesnego dla wielu sektorów przerwania łańcuchów dostaw (motoryzacja, nowoczesne technologie) i wynikającej z tego intensyfikacji dyskusji o konieczności nearshoringu i onshoringu; wyraźnego regresu wymiany handlowej i dalszego pogłębienia poczucia braku stabilności (wskaźniki niepewności były w połowie roku na poziomie o 60 proc. wyższym niż podczas wojny w Iraku i epidemii SARS w 2003 r.). W ciągu kilku tygodni od ogłoszenia pandemii niemal sto krajów wprowadziło restrykcje na eksport różnych produktów (żywność, sprzęt medyczny, leki), przyczyniając się do nasilenia deglobalizacyjnego trendu, a spór na linii Stany Zjednoczone–Chiny został zasilony nowym paliwem. Niektóre kraje, takie jak Singapur, z dnia na dzień zostały pozbawione dostaw najpotrzebniejszych towarów.

Kolejny element, do którego nawiązywałem przed rokiem, to rosnący interwencjonizm. Za sprawą koronawirusa oraz reakcji rządów i banków centralnych na niego dowiedzieliśmy się, że praktycznie nie istnieją zasady i granice zaangażowania państw w gospodarkę. Skala pomocy dla ratowania przedsiębiorstw i miejsc pracy nie ma odniesienia w przeszłości. Dotyczyło to również jednego z „odcinków” wsparcia, czyli nowych instrumentów i narzędzi przeznaczonych stricte dla firm sprzedających za granicę i oferowanych przez agencje kredytów eksportowych, takie jak KUKE. W tym kontekście akurat możemy wskazać pozytywny przykład działania ponadnarodowego, w interesie wszystkich członków Unii Europejskiej. W obliczu kryzysu bez precedensu Komisja Europejska zgodziła się na udzielanie państwowych gwarancji dla wsparcia eksportu do innych państw członkowskich UE oraz innych krajów wysoko rozwiniętych. W KUKE szybko wprowadziliśmy wykorzystujące tę możliwość rozwiązanie o nazwie GAP EX, dostępne dla eksporterów praktycznie z każdej branży. Wartość objętego tym ubezpieczeniem eksportu można szacować na miliard złotych.

Oczywiście nie był to jedyny instrument pomocy, który mogliśmy zaproponować polskim przedsiębiorcom. Dzięki wniesionym z naszej inicjatywy zmianom ustawowym przeprowadzonym w ramach Tarczy Antykryzysowej został zlikwidowany wymóg krajowości pochodzenia towaru, co znacząco poszerza zakres eksportowanych dóbr, którym ochrony z gwarancją Skarbu Państwa może udzielić KUKE. Wcześniej eksporter musiał wykazać, że określona część sprzedawanego za granicę towaru została wytworzona w Polsce, co bywało dość trudnym biurokratycznie ćwiczeniem, a rodziło też ryzyka prawne dla instytucji finansujących taki eksport, skutecznie zniechęcając je do tego. Po zmianach regulacji KUKE może też ubezpieczać sprzedaż prowadzoną przez zagraniczne spółki zależne polskich podmiotów, a w ostatnim czasie sporo średnich i większych firm tworzyło takie podmioty na obcych rynkach dla prowadzenia skuteczniejszej ekspansji. Poszerzyliśmy także zakres ubezpieczenia inwestycji zagranicznych dokonywanych przez polskie firmy. Zatem teraz spółki, które dokonały np. przejęć w poprzednich latach i uznały, że ryzyko ich działalności: handlowe, polityczne czy siły wyższej, wzrosło, mogą je zabezpieczyć. Jest to też korzystne rozwiązanie dla banków, które finansowały zagraniczne akwizycje bądź inwestycje typu greenfield i chciałyby zmniejszyć z tego tytułu wagę ryzyka w bilansie.

O tego typu rozwiązaniach oferowanych przez inne agencje kredytów eksportowych pisałem rok temu w „Polskim Kompasie”, wskazując na istotne poszerzenie definicji eksportu za sprawą jego rosnącego znaczenia dla wielu gospodarek. W KUKE byliśmy koncepcyjnie gotowi na dokonanie niezbędnych „aktualizacji” własnej oferty i skutecznie wykorzystaliśmy do tego moment wprowadzenia fundamentalnych rozwiązań legislacyjnych nakierowanych na walkę ze skutkami koronawirusa.

Warto odnieść się jeszcze do jednej kwestii, którą poruszyłem przed rokiem. To zmiany wewnętrzne w samej KUKE, w tym przede wszystkim digitalizacja. To dzięki nim stan zagrożenia epidemicznego w żaden sposób nie zaszkodził wydajności i jakości naszego działania. W efekcie jako kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot mogliśmy oferować rozwiązania chroniące polskich eksporterów praktycznie na wszystkich rynkach świata w dobie tak silnego globalnego załamania. A przy tym możemy pochwalić się w tym roku dużo lepszymi wynikami finansowymi, niższą szkodowością czy dynamicznym przyrostem liczby klientów.

Dobre przygotowanie polskich eksporterów do działania w najtrudniejszych warunkach, ich determinacja, wsparte skutecznym modelem współpracy KUKE z innymi podmiotami Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju we wspólnym wspieraniu polskich firm, sprawiły, że dane statystyczne dotyczące eksportu po pierwszej fazie pandemii napawają optymizmem.

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

