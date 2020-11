Wygramy z wirusem? Fantastyczne wyniki nowej szczepionki!

Brytyjski premier Boris Johnson nazwał w poniedziałek „fantastyczną wiadomością” to, że opracowana przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordki szczepionka przeciw Covid-19 może być skuteczna nawet w 90 proc.

„Niewiarygodnie ekscytująca wiadomość, że oksfordzka szczepionka okazała się tak skuteczna w testach. Przed nami jeszcze dalsze kontrole bezpieczeństwa, ale to fantastyczne wyniki. Dobra robota naszych wspaniałych naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca oraz wszystkich, którzy zgłosili się na ochotnika do testów” - napisał w Johnson na Twitterze.

W poniedziałek rano brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła, że opracowana przez nią razem z naukowcami z Uniwersytetu w Oxfordzie szczepionka przeciw Covid-19 wykazuje, przy optymalnym dawkowaniu, skuteczność do ok. 90 proc. To trzecia zachodnia szczepionka, która dała pozytywne wyniki - poprzednie opracowały amerykański koncern Pfizer wraz z niemiecką formą biotechnologiczną BioNTech oraz amerykańska firma Moderna.

Wielka Brytania zamówiła 100 mln dawek szczepionki AstraZeneca, a także 40 mln tej opracowanej przez Pfizera i 5 mln przez Modernę. Ponadto zawarła jeszcze cztery wstępne umowy z innymi producentami potencjalnych szczepionek, nad którymi prace jeszcze trwają.

PAP/ as/