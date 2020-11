PRODUKT POLSKI – pamiętajcie o tym znaku

Producenci żywności przypominają przetwórcom o obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia. Rolnicy apelują również do konsumentów, by zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów.

Apelujemy do producentów, aby nie zaniedbywali obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia - napisali przedstawiciele kilku związków i federacji rolniczych.

Rolnicy swój apel skierowali również do konsumentów, „aby w większym stopniu zawracali uwagę na kraj pochodzenia produktu podczas zakupów”.

Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Celem znakowania jest wyróżnienie produktów krajowych wytworzonych z polskich surowców, umożliwiające konsumentom odnalezienie ich na półkach sklepowych. Od 30 września 2020 wszedł w życie obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę z grafiką kraju pochodzenia produktu.

Według rolników, nie wszystkie firmy przestawiły się na znakowanie produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczając pozytywny wpływ sprzedaży żywności na gospodarkę.

Zdaniem producentów rolnych, aby sprzedaż żywności, w trudnym okresie pandemii, korzystnie wpływała na gospodarkę naszego kraju, niezbędna jest konsumpcja produktów wytworzonych lokalnie. Wówczas przychody i zyski trafiają do firm działających w Polsce.

Wybierając produkty spożywcze wytworzone lokalnie, konsumenci ułatwiają sprzedaż produktów rolnych do sektora przetwórczego i detalicznego. Poprawia się tym samym płynność finansowa we wszystkich łańcuchach dostaw. To konsumenci przyczyniają się do utrzymania miejsc pracy i stabilizacji krajowej gospodarki.

W krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii Covid-19, kiedy wiele z nich znalazło się kryzysie gospodarczym, coraz większe znaczenie ma pobudzanie gospodarki krajowej przez kupowanie produktów wytworzonych lokalnie.

Apel do przetwórców i konsumentów podpisały m.in. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza.

