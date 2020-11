Niemcy zarządzili: kobiety obowiązkowo w zarządach!

Jak donosi RMF FM, na liście europejskich krajów, które wprowadzą obowiązkową obecność kobiet w zarządach firm, wkrótce znajdą się Niemcy. Takie przepisy już działają w kilku państwach w Europie. Ich wprowadzanie idzie jednak opornie. A młodzi… w tej kwestii akurat są konserwatywni. Ciekawy sondaż postępowych Skandynawów wskazuje jasno, że przekonani o przywódczej kompetencji kobiet są tylko… starsi panowie - i panie, oczywiście

Największa gospodarka Europy ma wzbogacić się o ten nowy zapis wkrótce. Minimalna obecność pań w zarządach firm ma być zadekretowana, bo apele władz sprzed kilku lat nie działają i biznes je po prostu zlekceważył.

Równi i nie równiejsi

Jak donosi RMF FM, przepisy mają być wprowadzone dzięki poprzedzonej negocjacjami ugodzie między chrześcijańskimi demokratami Angeli Merkel i socjaldemokratami, którym zależało na wprowadzeniu tych przepisów przed przyszłorocznymi wyborami.

W Niemczech firmy, które mają co najmniej cztery osoby w zarządzie będą musiały mieć wśród prezesów co najmniej jedną kobietę.

Europa wprowadza kobiece kwoty

Jak jest we Francji, Hiszpanii, Holandii, Belgii i Finlandii? Tam faktycznie w ostatnich latach wprowadzono takie przepisy. Zasady: wśród prezesów ma być co najmniej trzydzieści, czy czterdzieści procent pań. Co ciekawe, nietypowe, bo autentycznie równe dla obu płci zasady, obowiązują we Włoszech. Tam akurat żadna z płci nie może mieć w zarządzie więcej niż dwie trzecie obsadzonych miejsc.

Są i kary

Kary w części państw mogą obejmować nawet zamknięcie firmy. Wiele firm nie stosuje się do tych przepisów , tłumacząc, że trudno jest znaleźć kobiety z odpowiednimi kompetencjami. Jednak mężczyźni preferują obok siebie w zarządach innych mężczyzn, których znają dzięki wspólnym dyskusjom czy rozrywkom.

W Niemczech w zarządach dużych firm panie stanowią obecnie średnio trzynaście składów. Podobnie jest w Polsce.

Młodzi mówią: hmm… no nie wiem

Co ciekawe, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, młodzi są „wstecznikami” takiego postępu w kwestii gender w biznesie - nie wierzą, że płeć nie ma wpływu na umiejętności w zarządzaniu. Nowe badania sondażowe wskazują, że starania o wprowadzenie wyższych kwot w parytetach mogą na Zachodzie… tracą na popularności!

Reykjavik Index - doroczny sondaż, który opisuje postawy wobec przywództwa mężczyzn i kobiet - wskazuje, że to najmłodsi dorośli mieszkańcy krajów grupy G-7, czyli największych potęg gospodarczych świata zachodniego i Japonii, są najmniej przekonani, że mężczyźni i kobiety są równie dobrymi liderami.

72 proc. pytanych w wieku od 18 do 34 lat uważa, że różnicy nie ma, a wśród starszych grup ten odsetek rośnie. Największy, bo 76 proc. udział przekonanych do zdolności przywódczych pań jest wśród najstarszych badanych, w wieku 55 do 65 lat.

Jak kwituje RMF FM: Powód takiego zjawiska jest zagadką.



