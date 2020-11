Włosi odwołują ferie. Nart w tym roku nie będzie

Premier Włoch Giuseppe Conte wykluczył możliwość wyrażenia zgody na świąteczne wakacje na nartach. Nie możemy sobie na to pozwolić - powiedział w poniedziałek w telewizji. Dodał, że rząd nie może zdecydować, ile osób powinno usiąść przy świątecznym stole

Conte wyjaśnił, że rząd pracuje obecnie nad decyzją, dotyczącą możliwości przemieszczania się między regionami. Jest ono teraz ograniczone w regionach uznanych za czerwone strefy, z których nie można wyjechać bez ważnego uzasadnionego powodu, ani nie wolno do nich wjechać.

Szef rządu wyraził nadzieję, że jeśli sytuacja epidemiczna pozostanie taka, jak obecnie i nie ulegnie pogorszeniu, pod koniec listopada nie będzie już czerwonych stref.

Zdaniem premiera okres Bożego Narodzenia wymaga jednak wprowadzenia doraźnych kroków.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że powtórzy się sierpień, a na to nie możemy sobie pozwolić - oświadczył szef rządu, przywołując falę wyjazdów w szczycie sezonu letniego. - Nie można pozwolić na wszelkie okazje do życia towarzyskiego typowego dla okresu świątecznego. Nie możemy zgodzić się na masowe wakacje na śniegu - oświadczył Conte. Następnie zauważył: „Wszystko, co kręci się wokół wakacji na śniegu, wymyka się spod kontroli”.