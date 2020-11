Horała: Lotnisko Inchon z Seulu doradcą strategicznym CPK

Inchon International Airport, główne międzynarodowe lotnisko tak Seulu, jak i całej Korei Południowej, to zwycięzca postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała

Wybór doradcy strategicznego CPK to istotny kamień milowy na drodze do budowy nowego systemu transportowego dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Inchon to lotnisko o międzynarodowej renomie, a jednocześnie uznany partner na globalnym rynku lotniczym - powiedział we wtorek Horała podczas spotkania z dziennikarzami.