MZ: Ponad 10 tys. nowych zakażeń, zmarło 540 osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o potwierdzeniu koronawirusa u kolejnych 10 139 osób. Zmarło 540 chorych. Do ogólnej liczby zachorowań dodano ok. 22 tys. przypadków, które nie zostały wcześniej zaraportowane.

Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było ich 27 875. W poniedziałek stwierdzono 15 002 zachorowania, a w niedzielę – 18 467.

Według najnowszych danych najwięcej nowych zakażeń zanotowano na Mazowszu – 1166.

Kolejne przypadki wykryto w województwach: dolnośląskim (1035), pomorskim (979), śląskim (945), lubelskim (670), wielkopolskim (630), łódzkim (563), podkarpackim (540), kujawsko-pomorskim (521), opolskim (512), małopolskim (486), warmińsko-mazurskim (473), zachodniopomorskim (457), świętokrzyskim (359), podlaskim (309) i w lubuskim (267).

Resort podał, że pozostałe 227 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 485 chorych. Łącznie to 540 ofiar śmiertelnych.

Najwyższą liczbę zgonów podano w czwartek – zmarło wówczas 637 osób.

Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że do ogólnej liczby zachorowań dodano ok. 22 tys. przypadków, które nie zostały wcześniej podane. Powodem były m.in. opóźnienia w przekazywaniu wyników do inspekcji sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2, różne źródła pozyskiwania danych i braki kadrowe spowodowane kwarantanną i izolacją pracowników.

Po skorygowaniu danych od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 909 066 osób. 14 314 chorych zmarło.

PAP/kp