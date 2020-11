PZU Zdrowie się rozwija - będzie więcej placówek!

Wyniki PZU Zdrowie ostatniego kwartału br. oraz całego 2021 r. są uzależnione od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, a zwłaszcza z potencjalnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki - przekazało biuro prasowe PZU. Dodało, że PZU Zdrowie planuje m.in. zwiększyć sieć placówek.

„Mimo pandemii, udało się nam umocnić pozycję PZU Zdrowie w obszarze prywatnej opieki medycznej w Polsce. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku, możemy pochwalić się doskonałymi wynikami - osiągnęliśmy 685 mln zł przychodów, czyli wzrost o 23 proc. r/r.” - przekazało biuro prasowe PZU.

Jak dodano, osiągnięcie takich wyników było możliwe przede wszystkim dzięki sprzedaży nowych dodatków zdrowotnych do produktów ubezpieczeniowych PZU Życie. „Takie dodatki medyczne stają się coraz popularniejszym składnikiem ubezpieczeń na życie. W razie nieszczęśliwych zdarzeń, zapewniają komfortowy i szybki dostęp do lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejszego leczenia – czyli to, na czym klientom zależy najbardziej” - napisano.

Dodano, że PZU po pierwszym półroczu osiągnęło poziom 42,4 proc. udziałów w segmencie ubezpieczeń na życie, a w trzecim kwartale zanotowało „rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych, który wyniósł 476 mln zł”.

Jak poinformowało PZU, rok 2020 to dla PZU Zdrowie przede wszystkim skokowy wzrost zapotrzebowania na porady telemedyczne. „Dzięki realizowanej strategii +cyfrowe PZU+ praktycznie z dnia na dzień, byliśmy w stanie pomagać naszym klientom, którzy z racji COVID-19 woleli zostać w domu i kontaktować się z lekarzami zdalnie” - napisano.

PZU Zdrowie zapewnia, że rozbudowuje sieć, która liczy ponad 130 placówek własnych i 2200 partnerskich. Spółka przypomniała o otwartej w lipcu br. placówce Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Chmielna.

„Na bieżąco monitorujemy sytuację pandemiczną w Polsce. W razie konieczności jesteśmy w stanie natychmiast podjąć kolejne działania mające na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa Polaków” - czytamy. Przypomniano, że do tej pory zaangażowanie Grupy PZU na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania skutkom pandemii przekroczyło 20 mln zł.

„Wyniki dla ostatniego kwartału tego roku oraz dla całego 2021 roku są w dużej mierze uzależnione od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, a zwłaszcza z potencjalnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki. Jednak bez względu na nie, będziemy dalej dążyć do umocnienia naszej pozycji nowoczesnego operatora medycznego w Polsce. Planujemy dalszy rozwój naszych usług, w tym tych telemedycznych oraz powiększanie sieci naszych placówek” - czytamy.

PZU Zdrowie należy do Grupy PZU. Skarb Państwa posiada 34,1 proc. akcji PZU.

PAP/ as/