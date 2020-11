Zbudowali tor... dla wózków dziecięcych!

Na hali o powierzchni 600 m kwadratowych zbudowano tor do testowania wózków dziecięcych, na którym rodzice mogą jeszcze przed zakupem sprawdzić, jak wózek, który chcą wybrać będzie zachowywał się zarówno na miejskich krawężnikach i kostce brukowej, jak i na piaszczystej plaży, czy wiejskiej polnej drodze.

To jedyne takie miejsce na świecie, gdzie wózki można przetestować na różnych powierzchniach w ciepłej, zadaszonej hali, nie przejmując się warunkami atmosferycznymi na zewnątrz - mówi Rafał Boguta, CEO projektu.

W dniach 23-28 listopada trwa tydzień otwarcia salonu projektu Przetestuj-wozek.pl. Na powierzchni 600 m kwadratowych całego obiektu, zgodnie z obecnymi obostrzeniami pandemicznymi, może przebywać jednocześnie 40 osób. - Dbamy cały czas o maksymalne zachowanie rygoru sanitarnego, mamy specjalną śluzę, przez którą przechodzi się do salonu, każda osoba testująca wózki otrzymuje jednorazowe rękawiczki - wylicza Boguta i dodaje - Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo dla mam oraz przyszłych mam, które nas odwiedzają.

Na torze można przetestować wybrane wózki na nawierzchniach takich, jak: trawa, płyty chodnikowe, polna, wiejska droga, kostka ażurowa, wertepy podmiejskie, kora i teren leśny, kamienie, drobny żwir i plażowy piasek oraz równa nawierzchnia, jaką spotykamy np. w galeriach handlowych. Dodatkowo ciekawą przeszkodą do testowania wózków jest niezliczona ilość krawężników.

Myślę, że szczególnie w czasach pandemii jest to ciekawe rozwiązanie dla rodziców, którzy np. spodziewają się dziecka i chcą wybrać wózek, który najlepiej sprawdzi się w ich codzienności. U nas mogą zrobić to w bezpieczny sposób. Nie wybierają wózka “na ślepo”, np. kupując go tylko po zdjęciu w internecie. A, jako tata piątki dzieci wiem, że trudno wybrać wózek, który sprawdzi się na różnych nawierzchniach, kierując się tylko opisem producenta na stronie internetowej

Salon z torem do testowania wózków mieści się w Warszawie na ul. Pryzmaty 30 i będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20, a w soboty od 9 do 17.

przetestuj-wozek.pl/ as/