PKP PLK: przetargi na ponad 17 mld zł z unijnym wsparciem

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zamierzają do końca przyszłego roku ogłosić przetargi na roboty budowlane w ramach Krajowego Programu Kolejowego i nowej perspektywy unijnej 2021-2027 o wartości 16,5 mld zł oraz przetargi na utrzymanie i remont infrastruktury kolejowej o wartości 650 mln zł, poinformowali wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Realizując Krajowy Program Kolejowy i będąc w stałym dialogu z branżą wykonawców i producentów elementów infrastruktury kolejowej, dostrzegliśmy konieczność pewnych działań wyprzedzających. Jestem bardzo rad, że możemy taki plan dziś zaprezentować. Jestem pewien, że środki, które będziemy mieli do dyspozycji, będą takie, które pozwolą modernizować polską kolej - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury podczas wideokonferencji.

Przetargi będziemy ogłaszać w sposób systematyczny. W tym roku ogłosimy jeszcze na pewno przetarg na stację Ełk za kilkaset milionów złotych i kilkanaście mniejszych postępowań. Łączna ich wartość to będzie ok. 1 mld zł, to jeszcze w grudniu. W I połowie 2021 zamierzmy ogłosić przetargi za ok. 4 mld zł - to są wszystkie w ramach bieżącego Krajowego Programu Kolejowego. Natomiast w II połowie roku zaplanowano kilkanaście miliardów złotych w przetargach z nowej perspektywy, chyba, że będzie informacja o możliwości uruchomienia środków wcześniej, niż w II półroczu, to będziemy również gotowi, by ogłaszać przetargi np. od II kwartał - powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Poinformował także, że na 16,5 mld zł przetargów budowlanych przypada co najmniej 60 projektów, natomiast 650 mln zł na prace utrzymaniowe będzie rozdysponowane na ok. 330 zadań.

