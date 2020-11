Borys: Jesteśmy przygotowani na uruchomienie Tarczy Finansowej PFR 2.0

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0 w kwocie ok. 35 mld zł, aby wesprzeć branże najbardziej dotknięte skutkami COVID-19 - podkreślił podczas wideokonferencji Paweł Borys, prezes PFR.

Dodał również, że notyfikacja została już złożona do Komisji Europejskiej.

-Obecnie czekamy na decyzję. Mamy nadzieję, że uda się ją uzyskać przed końcem roku - podkreślił Paweł Borys.

Jego zdaniem, w ramach Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm oraz dla dużych przedsiębiorstw na rynek powinno trafić około 20 mld zł, czyli około 8-10 mld zł dla małych i średnich firm oraz 10 mld zł dla dużych podmiotów.

Środki te mają trafić na rynek w I kw. 2021 r.

Maksymalna kwota, jaka będzie do dyspozycji dla PFR z przeznaczeniem dla MŚP wynosi ok. 14 mld zł, natomiast dla dużych firm - 25 mld zł.

-Mamy do dyspozycji 35-40 mld zł, ale zakładamy, że w stosunku do branż najbardziej dotkniętych kryzysem, realnie ta pomoc będzie wynosiła około 20 mld zł - powiedział Borys.

Wsparcie ma trafić dla firm m.in. z branży gastronomicznej, turystycznej, rozrywki, przewozów, fitness.

Prezes PFR nie wykluczył, że liczba branż, do których będzie trafiać pomoc (obecnie jest ich 38) może być rozszerzona.

Wnioski dla MSP mają być składane w styczniu-lutym 2021, a dla dużych firm od stycznia do marca 2021 r. Wcześniej jednak oba programy muszą zostać notyfikowane przez Komisję Europejską.

Paweł Borys zwrócił także uwagę, że do kwietnia 2021 roku PFR planuje emisję obligacji na łączną kwotę ok. 20 mld zł lub nawet więcej. Najbliższa emisja na ok. 5 mld zł ma zostać zrealizowana jeszcze na początku stycznia.

Środki zostaną wykorzystane do sfinansowania Tarczy.

PFR,PAP Biznes,ISBnews/kp