Poradnik doboru żarówek led

Kupując nową żarówkę, nie warto kierować się wyłącznie ceną, ponieważ od tego, jakie będzie światło, zależy w dużej mierze komfort domowników. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze żarówek do domu oraz który rodzaj sprawdzi się najlepiej

Zebrane poniżej porady pozwolą ci kupić porządne żarówki o odpowiednim typie, mocy oraz barwie. To natomiast sprawi, że poprawi się wygląd wnętrz twojego domu lub mieszkania.

Jakie żarówki do domu będą najlepsze?

Na początek warto sobie uświadomić, że popularne żarówki o tradycyjnym kształcie bazują na założeniach z dziewiętnastego wieku. Na przestrzeni lat żarówka uległa oczywiście kilku modyfikacjom, jednak wciąż jest to nieco przestarzałe rozwiązanie. Tym samym, zamiast kupować kolejną klasyczną żarówką, której świecenie opiera się na nagrzaniu żarnika wykonanego z wolframu, warto rozważyć wybór nowszego i dużo bardziej energooszczędnego modelu. Jednocześnie nie da się ukryć, że tradycyjne żarówki - które wciąż można bez problemu znaleźć w sklepach, pomimo początkowych planów związanych z ich wycofaniem - stanowią najtańsze rozwiązanie, a ich zaletą jest wierne oddawanie kolorów.

Które żarówki są najbardziej energooszczędne?

Energooszczędne żarówki są droższe niż te tradycyjne, przez co na pierwszy rzut oka ich zakup nie jest opłacalny. Warto jednak spojrzeć na to w szerszej perspektywie. W dłuższym okresie energooszczędna żarówka pozwoli znacznie obniżyć rachunki za prąd, więc taki zakup jest dużo bardziej opłacalny. Nie można jednak skupiać się wyłącznie na tym aspekcie, ponieważ żarówki o za słabej mocy będą męczyły oczy. Chociaż w sprzedaży można znaleźć wiele rodzajów żarówek (między innymi świetlówki, halogeny, żarówki żarnikowe), to jeden z nich można uznać za wzór w kwestii energooszczędności. Chodzi oczywiście o ledy, które w zależności od tego, jaką moc wybierze klient, mogą charakteryzować się nawet dziesięciokrotnie niższym zużyciem energii. Jak to możliwe? Wynika to z tego, że żarówki led o mocy 4W dają tyle samo światłą co tradycyjne żarówki żarnikowe o mocy 40W. Podczas następnych zakupów żarówek więc dołożyć i kupić droższe żarówki, szczególnie że różnica zwróci się już po kilku tygodniach użytkowania. W kwestii wyboru producenta dobrze jest sprawdzić, jakimi opiniami cieszą się wybrane żarówki. Klienci skarżą się czasami na modele oferowane przez nieznane firmy. Różnice występujące w cenach żarówek LED pomiędzy takimi produktami a modelami sygnowanymi logo znanych producentów nie są duże, więc lepiej wyeliminować ryzyko problemów i kupić sprawdzoną żarówkę. Dodatkowo żarówka LED sprawdzi się również jako oświetlenie dodatkowe, szczególnie że są one dostępne w wielu wariantach (rozmiarach, barwach i mocy).

Jak wybrać jasność i barwę światła w żarówkach led?

Na każdej żarówce typu LED można znaleźć wiele różnych oznaczeń, z którymi warto zapoznać się przed zakupem. Najważniejsze dla użytkownika są: moc żarówki (oznaczona jako W), barwa światła (wyrażana w Kelwinach K), typ gwintu, jaki ma żarówka led, szacunkowa liczba włączeń i wyłączeń żarówki. Wspomniana barwa światła, którą wyraża się w Kelwinach, pozwala sprawdzić, jaka jest jej rzeczywista temperatura barwowa. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ różnice pomiędzy barwą zimną a ciepłą są ogromne i zauważy je każdy z domowników. W sprzedaży można znaleźć żarówki o barwie zimnej, neutralnej oraz ciepłej. Barwa zimna w największym stopniu przypomina światło dzienne, dlatego zaleca się ją stosować w takich pomieszczeniach jak pokój dzienny oraz biuro. Osoby przebywające w pomieszczeniu z barwą zimną często przyznają, że mają więcej energii do działania. Światło o barwie neutralnej można zastosować do kuchni. Zdaniem wielu dekoratorów wnętrz jest to najlepszy wybór, jeżeli ktoś chce wydobyć charakterystyczne detale dla danego wnętrza. Barwa ciepła uważana jest za spokojną i przyjemną, dlatego najczęściej stosuje się ją w sypialniach oraz salonach. W kwestii mocy każdy z domowników może mieć inne preferencje, dlatego najlepiej na początek kupić jedną sztukę i sprawdzić, czy jej światło będzie odpowiednie. W wyborze odpowiedniego modelu może pomóc poniższe zestawienie mocy. Pokazuje ono, jaką moc powinny mieć żarówki LED, aby dobrze zastąpić tradycyjne modele:

od 6 do 8 W - odpowiednik żarówek 60 W,

od 8 do 19 W - odpowiednik żarówek 75 W,

od 11 do 15 W - odpowiednik żarówek 100 W.

Na co zwrócić uwagę wybierając żarówki led do domu?

Wybór dobrej żarówki led wymaga sprawdzenia wielu rzeczy, ale jednocześnie jest to coś, co warto zrobić. Dzięki temu zapewnisz sobie doskonałe źródło światła, które posłuży ci co najmniej przez kilkanaście miesięcy. Duży wybór takich żarówek (oraz innych modeli) znajdziesz w ofercie znanego sklepu budowlanego. Możesz je zamówić przez internet lub odwiedzić jeden z wielu punktów stacjonarnych. Przy zakupie pamiętaj o sprawdzeniu mocy i barwy oraz upewnij się, że kupujesz porządny produkt.