Moduły szpitala tymczasowego dotarły do Ostrołęki

Budowa szpitala tymczasowego w Ostrołęce, realizowana przez PKN ORLEN i Grupę Energa, wchodzi w decydującą fazę. Zaawansowanie prac wynosi 50 proc., a placówka rozpocznie działalność już w połowie grudnia br. Równolegle trwa rekrutacja kadry medycznej, która zadba o zdrowie pacjentów. Budowa podobnej placówki jest finalizowana przez PKN ORLEN w Płocku. Zostanie ona przekazana do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego już 1 grudnia br.

Do tej pory zakończone zostały prace ziemne związane z infrastrukturą budowlaną, elektryczną, sanitarną i teletechniczną szpitala tymczasowego w Ostrołęce. Na teren parkingu przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego dostarczono w tym tygodniu pierwszą partię z ok. 200 modułów, z których powstanie placówka. Kolejne trafią na teren budowy na początku grudnia.

W ostatnim czasie wszyscy stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, na które trzeba było odpowiedzieć szybko i zdecydowanie. Od początku pandemii, wykorzystując potencjał całej Grupy ORLEN podjęliśmy szereg działań, aby pomóc Polakom w tym trudnym czasie. Teraz w zawrotnym tempie przygotowaliśmy dwa szpitale tymczasowe – w Płocku i Ostrołęce. W ten sposób udowodniliśmy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko hasło, ale działania, które niosą realną pomoc– podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Równolegle do montażu modułów w szpitalu tymczasowym w Ostrołęce, realizowana będzie sukcesywnie dostawa wyposażenia szpitalnego, w tym ok. 200 łóżek dla pacjentów chorych na koronawirusa. W tej liczbie znajdzie się 20 łóżek respiratorowych dla osób najciężej dotkniętych chorobą. Pierwsze 50 łóżek już dotarło do Ostrołęki w połowie listopada br.

PKN ORLEN aktywnie zaangażował się także w pozyskanie kadry medycznej, zarówno do placówki w Ostrołęce, jak i w Płocku. Rekrutacja prowadzona jest m.in. poprzez stronę internetową szpitalrekrutacja.orlen.pl. Poszukiwany jest wykwalifikowany personel medyczny, w tym szczególnie lekarze i pielęgniarki. W budowę szpitala w Ostrołęce zaangażowane jest wiele spółek z Grupy Energa, m.in. Energa Serwis. To już kolejny przykład wsparcia gdańskiej Grupy w walce z pandemią COVID-19 w Polsce. Do tej pory na ten cel przeznaczono blisko 1,5 mln zł, nie licząc udzielonej pomocy rzeczowej.

Środki zostały przeznaczone głównie na wsparcie placówek szpitalnych m.in. zakup sprzętu medycznego i środków ochrony sanitarnej, w tym ok. 1 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Pomoc rzeczowa dotyczyła głównie przekazania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów. Pracownicy Grupy Energa wsparli też infolinie instytucji bezpośrednio przeciwdziałających pandemii, tj. Sanepidu i NFZ.

PR/RO