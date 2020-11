Sklepy w galeriach i parkach handlowych od soboty ponownie otwarte

Od soboty ponownie ruszą sklepy oraz punkty usługowe w galeriach i parkach handlowych. Z powodu pandemii handel będzie się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym - przy określonym limicie osób w sklepach, obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii, od 7 listopada rząd zamknął m.in. sklepy, kina o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. W ubiegłą sobotę poinformowano, że od 28 listopada otwarte będą sklepy i punktu usługowe w galeriach i parkach handlowych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw. W czwartek w Dzienniku Ustaw ukazało się odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów tej sprawie, które wejdzie w życie w sobotę.

Zgodnie z wytycznymi, w sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 klient na 15 m kw. W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

„Od soboty, 28 listopada br. sklepy Ikea zostaną otwarte dla klientów. Ponowne uruchomienie sprzedaży stacjonarnej jest możliwe dzięki decyzji rządu, która otwiera także inne gałęzie handlu, przy utrzymaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa” - poinformowała Ikea w piątkowym komunikacie. W sklepach tej sieci pojawią się dodatkowe stanowiska do dezynfekcji rąk, a najczęściej dotykane przez klientów miejsca oraz powierzchnie wspólne będą dezynfekowane co najmniej raz na godzinę. W każdym sklepie będą też osoby odpowiedzialne za egzekwowanie przestrzegania zasad sanitarnych przez klientów (DDM - Dystans, Dezynfekcja, Maseczka).

Restauracje w sklepach Ikea pozostaną zamknięte, a dania dostępne będą w dalszym ciągu na wynos.

Swoje sklepy od soboty otwiera także firma Agata Meble. „W trosce o bezpieczeństwo klientów we wszystkich punktach sprzedaży sieci obowiązywać będą najwyższe standardy sanitarne” - zapewniono.

Zgodnie z rozporządzeniem, nadal będą obwiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. rząd proponuje rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.

Według rozporządzenia, wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu mogą działać z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku hoteli działalność jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów. Targi i wydarzenia mogą się odbywać wyłącznie w formie online. Zawieszona jest działalność parków rozrywki, dyskotek i klubów nocnych, a także siłowni, klubów fitness i aquaparków. Gastronomia prowadzi działalność wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co oznacza co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

„Przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany” - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

PAP/kp