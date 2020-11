Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci!

Coraz chętniej i coraz częściej korzystamy z dobrodziejstw cyfryzacji. Internetowa bankowość, zakupy przez internet, możliwość dzielenia się zdjęciami i plikami ze znajomymi znajdującymi się w innej miejscowości albo nawet na drugiej półkuli świata.

Korzystanie z internetu daje mnóstwo możliwości, ale też niesie ze sobą sporo zagrożeń. Jeżeli nie będziemy wystarczająco ostrożni, łatwo możemy stać się ofiarami przestępstw.

Dostałeś na pocztę wiadomość od nieznanego Ci odbiorcy z dołączonym linkiem lub załącznikiem? Nigdy nie klikaj w hiperłącze, ani nie otwieraj pliku. Nawet jeżeli masz najnowszy program antywirusowy, to pamiętaj, że nie każdą niebezpieczną treść jest on w stanie wykryć i zablokować. Wystarczy jedno kliknięcie, aby potencjalny przestępca mógł przejąć kontrolę nad Twoim systemem. Brzmi niewiarygodnie, ale niestety to prawda. Dzięki takim trojańskim plikom, osoba z drugiego końca świata może mieć dostęp do Twoich danych i wykorzystywać Twój komputer do ataku na inne urządzenia. Możesz w ten sposób narazić się na utratę prywatności, oszczędności i problemy z prawem.

