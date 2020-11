PKP Intercity: wcześniej planujmy podróże na święta Bożego Narodzenia

Do świąt Bożego Narodzenia pozostał mniej niż miesiąc, warto więc zaplanować niezbędne świąteczne wyjazdy odpowiednio wcześniej. PKP Intercity przygotowuje się do obsługi pasażerów w tym okresie. Przewoźnik uruchomił już sprzedaż biletów na okołoświąteczne przejazdy i przypomina, że zakup biletów z wyprzedzeniem to okazja do skorzystania z atrakcyjnych promocji cenowych.

Wcześniejsza rezerwacja podróży to cenna informacja dla PKP Intercity. Przewoźnik stale obserwuje frekwencję w swoich pociągach, a widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości będzie podejmował decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc. W trosce o bezpieczeństwo podróży, PKP Intercity ściśle kontroluje poziom zajętości miejsc tak w poszczególnych relacjach, jak i na każdym odcinku podróży. We wszystkich kategoriach pociągów PKP Intercity w dalszym ciągu funkcjonuje obowiązkowa rezerwacja miejsc.

Wcześniej kupujesz, więc zyskujesz

Kupno biletów na przejazdy z PKP Intercity to szansa na przedświąteczne oszczędności. Nabywając je z wyprzedzeniem, można skorzystać z biletów Super Promo. Wówczas przejazdy pociągami Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC) można odbyć już za 49 złotych. Po wyczerpaniu promocyjnej puli, automatycznie rusza sprzedaż biletów Promo. To okazja do skorzystania z przejazdu pociągiem ekspresowym w cenie połączenia ekonomicznego, czyli nawet o 55 proc. taniej niż wynosi cena bazowa.

Pasażerowie, którzy z wyprzedzeniem zaplanują podróż, będą mogli skorzystać z oferty Wcześniej-Taniej, która obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów PKP Intercity. Promocja ta pozwala nabyć bilety ze zniżką w wysokości 30 proc. w okresie od 30 do 21 dni przed terminem odjazdu pociągu. Jeśli pasażer zdecyduje się kupić bilety w okresie od 20 do 14 dni przed planowaną podróżą, będzie mógł liczyć na 20 proc. zniżki, a w okresie do 7 dni przed odjazdem pociągu – na 10 proc. Warto pamiętać, że przy wszystkich promocjach obowiązują także ulgi ustawowe.

Wyjazd na świąteczny weekend

Osoby, które będą mogły ruszyć w podróż najwcześniej w wigilijny wieczór, mogą skorzystać z biletów weekendowych PKP Intercity. Obowiązują one od 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 6:00 pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych – czyli w przypadku tegorocznych świąt od Wigilii do poniedziałkowego poranka 28 grudnia br. Wybierając Bilet weekendowy za 81 zł można korzystać z przejazdów dowolnymi pociągami TLK i IC w drugiej klasie. Z Biletem weekendowym MAX można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity za 164 zł.

W grupie korzystniej

Dla podróżujących z bliskimi PKP Intercity przygotowało ofertę Biletu Rodzinnego. Może z niego skorzystać grupa od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Wówczas każdy z członków grupy otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet. Jednocześnie osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień.

Bezpieczne podróże z PKP Intercity

PKP Intercity cały czas funkcjonuje w reżimie sanitarnym, dążącym do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do października 2020 wykonano blisko 267 tysięcy dezynfekcji.

Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych.

O zachowaniu zasad bezpieczeństwa należy pamiętać zarówno przed wejściem do pociągu, jak i po jego opuszczeniu. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także pasażerów przebywających m.in na dworcach i peronach oraz w przejściach podziemnych. Poza zasadami bezpieczeństwa przewoźnik dodatkowo przypomina o zasadach kulturalnego podróżowania w czasach epidemii.

W ramach nowej edycji projektu „Strefa Kulturalnego Podróżowania” PKP Intercity prezentuje osobom wybierającym pociągi spółki podstawowe zasady podróżniczego savoir-vivre na miarę obecnej sytuacji. Można się z nimi zapoznać na ekranach informacyjnych w pociągach i przy kasach.

-Zasłaniajmy usta i nos w czasie całej podróży! Zdrowie i bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin i współpasażerów zależy od naszej postawy.

-Pamiętajmy o częstym myciu i dezynfekcji rąk.

-Starajmy się zachowywać bezpieczny dystans od innych współpasażerów.

-Jeżeli kaszlemy lub kichamy, a mamy zdjętą maseczkę np. w czasie konsumpcji w wagonie gastronomicznym, korzystajmy z łokcia.

-Bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli nie czujemy się dobrze, rezygnujmy z podróży transportem publicznym.

Szczególne środki ostrożności oraz nowe zasady podróżowania sprawiają, że nawet w tak trudnym okresie można bezpiecznie podróżować koleją.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju. Spółka realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

PKP ITC/RO