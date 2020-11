Prezes PKN Orlen nie zwalnia tempa!

„Ruch” nie jest ostatnim elementem naszej detalicznej układanki. Warto pamiętać, że ta działalność jest bardzo zyskowna i daje nam dużo dodatkowych opcji w przyszłości - powiedział w rozmowie z „Pulsem Biznesu” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, komentując przejęcie „Ruchu” przez paliwowy koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym „Pulsie Biznesu” zapytany o przejęcie „Ruchu” wyjaśnił, że bardzo mocno rozwijany jest detal w Orlenie. „To jest część biznesu, która amortyzuje niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i generuje znaczące zyski. Sprzedaż pozapaliwowa ma potencjał do dynamicznego wzrostu, dlatego inwestujemy w jej rozwój, ale też promocję naszych produktów i marek. Z tym wszystkim koncern chce wyjść poza stację” - wyjaśnił Obajtek.

Podkreślił, że to jest powszechny trend w Europie, a jako przykład podał „Circle K.”, które działa w ten sposób w krajach bałtyckich. „Już wcześniej myśleliśmy o budowie kompetencji w tym zakresie i akurat trafiła się, okazja biznesowa, by przejąć +Ruch+” - powiedział prezes PKN Orlen.

Dopytany, czy przejęcie spółki w upadłości to rzeczywiście okazja, Obajtek zaznaczył, że „Ruch” ma magazyny, które oczywiście wymagają doinwestowania, oraz duża sieć kiosków, ale samodzielne zbudowanie takiej infrastruktury wymagałoby czasu i większych pieniędzy niż inwestycja w „Ruch”. „Gdybyśmy mieli robić to od podstaw, bylibyśmy pięć lat do tyłu” - stwierdził Obajtek.

Dodał, że koncern wspólnie z „Ruchem” będzie mógł realizować synergie zakupowe, gdy połączy się zamówienia „Ruchu” o wielkości 1 mld zł rocznie z zamówieniami Orlenu. „Możemy wspólnie tworzyć nowe formaty handlowe” - zaznaczył Obajtek.

„Ruch nie jest ostatnim elementem naszej detalicznej układanki. Warto pamiętać, że ta działalność jest bardzo zyskowna i daje nam dużo dodatkowych opcji w przyszłości” - podkreślił prezes PKN Orlen.

