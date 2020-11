Grupa Lotos ogłosiła konkurs na prezesa spółki

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki - poinformowano na stronie internetowej firmy. Kandydaci mogą się zgłaszać do 3 grudnia, a rozmowy kwalifikacyjne ruszą od 7 grudnia br.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Po rezygnacji Pawła Majewskiego z funkcji prezesa Grupy Lotos, Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa Zofii Paryle. W zarządzie Grupy Lotos pełni funkcję wiceprezesa ds. finansowych od 25 lipca 2019 roku, wchodząc w skład zarządu X kadencji. Majewski zrezygnował z funkcji prezesa Lotosu, ponieważ od 12 listopada objął stanowisko prezesa PGNiG. Prezesem Lotosu był od początku lutego 2020 roku.

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni m.in. posiadać wykształcenie wyższe, także uzyskane za granica?, ale uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prace?; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Ponadto, powinni m.in. posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Kandydat nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace? lub świadczyć pracy? na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; być zatrudnionym przez partie? polityczna? na podstawie umowy o prace?.

Jak podała spółka, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 grudnia 2020 roku; otwarcie zgłoszeń nastąpi 4 grudnia br.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od 7 grudnia 2020 r. w biurze spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1.

Lotos to koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

