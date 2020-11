TO MUSISZ WIEDZIEĆ! Od soboty bez … prawa jazdy

5 grudnia zniknie obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy. Podczas kontroli drogowej Policja sprawdzi Twoje uprawnienia w rejestrach państwowych. Swoje mPrawo Jazdy znajdziesz w aplikacji mObywatel.

Na ten dzień czekało wielu kierowców, dlatego dobrze się do niego przygotować. 5 grudnia, czyli już w najbliższą sobotę, prawo jazdy będzie mogło zostać w domu. W związku z tymi zmianami pojawia się wiele pytań.

Pytanie 1: Znika obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy? Czy w związku z tym mam obowiązek zainstalować w swoim telefonie aplikację mObywatel?

Nie, nie ma i nie będzie takiego obowiązku, ale niezależnie od tego - zachęcamy do pobrania i korzystania z naszej aplikacji.

Wraz z mPrawem Jazdy pojawi się tam też licznik punktów karnych, dzięki któremu od ręki sprawdzimy stan swojego konta.

Z pobraniem mObywatela nie warto czekać do 5 grudnia. Już dziś znajdziecie tam wiele przydatnych w różnych życiowych sytuacjach dokumentów – nie tylko mTożsamość (odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego), ale i m.in. mPojazd (czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego i polisy OC) oraz eRecepty.

Pytanie 2: Skoro nie mam obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy i nie mam też obowiązku instalowania aplikacji mObywatel, to jak podczas kontroli Policja sprawdzi moje uprawnienia kierowcy?

Na tym polega cała zmiana. W trakcie kontroli drogowej policjanci sprawdzą Twoje uprawnienia w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Są tam informacje o wszystkich kierowcach. A tych w Polsce jest aż 21 784 620! Dokładnie tyle osób posiada krajowe prawo jazdy. Tylko w tym roku (od stycznia do października) na drogę wyjechało 242 428 nowych kierowców. W tym samym czasie, czyli od stycznia do października 2020 r., właściwe instytucje zatrzymały prawa jazdy 89 975 kierowcom. Informacje o zatrzymanych prawach jazdy także znajduję się w CEK.

Pytanie 3: Skąd mam mieć pewność, że w bazie CEK są prawidłowe informacje na temat moich uprawnień kierowcy?

Możesz to sprawdzić od ręki. Wystarczy, że skorzystasz z naszej e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy. Jedyne czego potrzebujesz, aby to zrobić to imię i nazwisko oraz seria i numer blankietu prawa jazdy. Kilka kliknięć i wszystko będzie jasne.

Jak w każdej tak dużej bazie, mogą znaleźć się nieścisłości – to czasem błąd ludzki lub niedopatrzenie. Biorąc pod uwagę liczbę informacji w CEK skala nieścisłości nie jest duża, co w żaden sposób ich oczywiście nie tłumaczy. W tym roku trafiło do nas 250 zgłoszeń dotyczących rozbieżności.

Co zrobić jeśli coś się nie zgadza…? Przede wszystkim zachowaj spokój, w drugim kroku – zgłoś rozbieżności. Brzmi skomplikowanie, ale wystarczy wysłać maila na adres mpj.sd@coi.gov.pl.

5 grudnia uruchomiona zostanie specjalna e-usługa, która ten proces jeszcze uprości. Ewentualne rozbieżności będzie też można zgłosić w aplikacji mObywatel.

Pytanie 4: Kiedy najlepiej skorzystać z e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy?

Możesz to zrobić w dowolnej chwili. Na pewno warto dmuchać na zimne i zrobić to przed 5 grudnia. Tak jak wspominaliśmy – w bazie CEK znajdują się informacje o niemal 22 milionach kierowców. Przy takiej liczbie mogą zdarzyć się (i zdarzają) nieścisłości.

Po wpisaniu w e-usłudze imienia, nazwiska, serii oraz numeru blankietu prawa jazdy na ekranie Twojego komputera lub telefonu wyświetlą się takie informacje:

dane z prawa jazdy:

typ dokumentu,

seria i numer blankietu (druku),

data ważności dokumentu,

status dokumentu, (np. czy dokument jest zatrzymany).

rodzaj i zakres uzyskanego uprawnienia:

kategoria,

data ważności uprawnienia.

Jeśli w ewidencji nie ma dokumentu, którego szukasz, zobaczysz komunikat o braku danych.

Jeśli nie można potwierdzić uprawnień zapisanych na dokumencie – bo np. zostały cofnięte lub orzeczony został zakaz korzystania z nich – zobaczysz dane, które są na dokumencie oraz komunikat, że dokument trzeba sprawdzić.

Co zrobić w przypadku nieścisłości – zobacz odpowiedź na pytanie 3.

Pytanie 5: Czy na pewno nie dostanę mandatu, jeśli w trakcie kontroli drogowej nie będę miał/-a ani prawa jazdy, ani aplikacji mObywatel?

Nie, nie dostaniesz… Mimo to zachęcamy – pobierz aplikację mObywatel. Jest darmowa, w pełni bezpieczna, a jej instalacja zajmuje kilka minut. Aby ją uruchomić potrzebujesz profilu zaufanego. Założysz go przez internet i też za darmo. Nie czekaj do 5 grudnia – pobierz mObywatela już dziś. Jednak pamiętaj – mPrawo Jazdy będzie dostępne od najbliższej soboty, czyli od 5 grudnia.

Pytanie 6: Czy wyrabiając prawo jazdy mogę poprosić jedynie o jego elektroniczną wersję – mPrawo Jazdy?

Nie, mPrawo Jazdy nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To odzwierciedlenie danych zawartych w tym dokumencie. Jeśli chcesz mieć mPrawo Jazdy, musisz też mieć ważne tradycyjne prawo jazdy.

Pytanie 7: Co muszę zrobić, by móc korzystać z mPrawa Jazdy?

Po pierwsze – musisz poczekać do 5 grudnia. Tego dnia w sklepach App Store i Google Play dostępna będzie aktualizacja zawierająca mPrawo Jazdy. Wykorzystaj ten czas na pobranie i zainstalowanie aplikacji mObywatel (choć to zajmuje tylko kilka minut). Po pobraniu i uruchomieniu apki aktywuj w niej mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Jak to zrobić? Będąc w aplikacji kliknij „+” w oknie głównym aplikacji i wybierz mTożsamość. Aktywowanie tego modułu jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy. Jeśli masz już mTożsamość – wystarczy, że 5 grudnia dodasz mPrawo Jazdy (klikając „+” w oknie głównym aplikacji).

Pytanie 8: Jakie dane znajdę w mPrawie Jazdy?

Generalnie wszystkie te, które masz w tradycyjnym prawie jazdy. Niektóre dane w tym cyfrowym dokumencie mogą różnić się od danych w tradycyjnym dokumencie – numer prawa jazdy nie będzie zawierał ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentować będzie kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych, które są widoczne na tradycyjnym dokumencie. Zdjęcie pobierane jest z mTożsamości i może różnić się od tego, które masz na tradycyjnym blankiecie. To nie będzie błąd – to prawidłowe działanie usługi. W mPrawie Jazdy wyświetli się po prostu zdjęcie, które masz w dowodzie osobistym.

