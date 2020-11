Tygodnik „NIE” przeprasza prezesa Orlenu i jego brata

Na pierwszej stronie nowego numeru „NIE” (Urma) zamieszczono przeprosiny skierowane do prezesa Orlenu Daniela Obajtka i jego brata Bartłomieja za artykuł o nich opublikowany w tygodniku pod koniec 2018 roku – podał portal wirtualnemedia.pl.

W analogicznych komunikatach u dołu pierwszej strony tygodnika „NIE” wydająca pismo spółka Urma, jego redaktor naczelny Jerzy Urban oraz autorzy artykułu Tadeusz Jasiński i Waldemar Kuchanny przepraszają Daniela Obajtka i Bartłomieja Obajtka za treści z tekstu „Fortuna braci Obajtków”, który zamieszczono w numerze „NIE” dostępnym w sprzedaży od 30 listopada do 6 grudnia. Wyliczyli że przepraszają za „oceny oraz sugestie przedstawiające Pana Daniela Obajtka (i Bartłomieja Obajtka - przyp.) w fałszywym świetle, co naruszyło jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia (czci), godności oraz prywatności”. Zaznaczono, że artykuł „Fortuna braci Obajtków” został przedrukowany w numerze „Angory” z 9 listopada 2018 roku - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Prawda zawsze zwycięża - skomentował na Twitterze Daniel Obajtek, dodając grafikę z przeprosinami na pierwszej stronie „NIE”. Daniel Obajtek jest prezesem Orlenu od lutego 2018 roku, wcześniej kierował Energą oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Artykuł „Fortuna braci Obajtków” zamieszczono na pierwszej stronie „NIE”, w nadtytule stwierdzono: „Pisowski układ: jak za publiczne pieniądze wybudować drogę dla prywatnych klientów”. W tekście zarzuty wobec działalności kompleksu turystycznego „Szlacheckie gniazdo”, który według dziennikarzy należy do Bartłomieja Obajtka, przytoczono w zanegowanej formie. - Źli ludzie twierdzą, że pieniądze na budowę i wyposażenie „Szlacheckiego gniazda”, w tym łóżek z baldachimami, nie należały do pana Bartłomieja. Prał on - zdaniem nienawistników - pieniądze ukradzione przez brata oraz pochodzące z łapówek. Co jest oczywistą nieprawdą, ponieważ kierowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura nie może się mylić; rok temu stwierdziła, że zarzut podejrzenia przyjęcia przez brata pana Bartłomieja 50 tys. zł łapówki za ustawienie przetargu na kanalizację wynikał z tego, że Obajtek został pomówiony przez niewiarygodnych świadków, to znaczy, że łapówki nie wziął - stwierdzili autorzy we fragmencie zapisanym większą i pogrubioną czcionką.

Wirtualnemedia.pl/RO

