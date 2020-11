Gemini Polska nagrodzone za cyfrową transformację

Gemini Polska zostało laureatem prestiżowej nagrody Digital Excellence Awards 2020. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie liderów przemian cyfrowych w różnych sektorach biznesu. W październiku 2020 roku – spośród zgłoszonych do konkursu firm - kapituła wyłoniła 12 finalistów. Są to innowacyjne organizacje, które skutecznie przeprowadziły proces transformacji cyfrowej, a jej rezultaty przynoszą wymierne korzyści pracownikom, klientom i kontrahentom. 24 listopada 2020, podczas uroczystej gali, ogłoszono zwycięzców współzawodnictwa. Gemini Polska zdobyło najwyższy laur w kategorii Digital Customer Experience.

Ambitny program transformacji i nowy system e-commerce dały Gemini pozycję lidera wśród aptek internetowych. Finaliści doskonale odrobili lekcję, jak spotkać swojego klienta w świecie cyfrowym, podkreślił Piotr Bułka, członek zarządu Generali, wręczając statuetkę Patrykowi Dolewie, Dyrektor ds. IT w Gemini Polska.

Członkowie kapituły Digital Excellence Awards podkreślili w laudacji, że „pozycja lidera wśród aptek internetowych i wejście do trójki największych sieci aptek stacjonarnych to efekty ambitnego programu transformacji, jaki został przeprowadzony przez Gemini Polska w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Obejmował on wdrożenia m.in. nowego systemu e-commerce, systemu WMS w logistyce, innowacyjnego mechanizmu rezerwacji leków z e-recept, platformy BI, środowiska Office 365 dla wszystkich pracowników i rozbudowę zasobów IT o dodatkowe datacenter, chmury AWS i Azure, VPN i SD-WAN.”.

W dobie utrudnionego dostępu do służby zdrowia, apteki powinny być miejscem, w którym zawsze można liczyć na pomoc. W Gemini pacjent i jego potrzeby są na pierwszym miejscu – to w ich kontekście planujemy nasz rozwój i wdrażamy kolejne rozwiązania. Nowoczesne technologie są dla nas podstawowym narzędziem, które może wspierać pacjentów oraz wdrożenie skutecznej opieki farmaceutycznej. Dążymy do tego, aby w dobie starzejącego się społeczeństwa i ograniczonej kadry lekarskiej wszyscy Polacy mieli odpowiedni dostęp do leków i fachowej pomocy farmaceutycznej. Niewątpliwie czeka nas kolejna odsłona rewolucji cyfrowej w ochronie zdrowia. Po wprowadzeniu e-recepty, e-skierowań i zdalnych porad lekarskich powinniśmy rozwijać kolejne e-usługi. Tym bardziej, że z powodu pandemii coraz więcej Polaków przenosi swoje życie do świata online i coraz częściej wykorzystuje jego możliwości, np. w telemedycynie, zakupach leków przez Internet, zapisach na wizyty, powiedział Artur Łakomiec, prezes zarządu Gemini Polska.

Digital Excellence to inicjatywa stworzona z myślą o wymianie najlepszych praktyk i innowacji w zakresie ery cyfrowej i rozwoju dla liderów, którzy dążą do doskonalenia cyfrowych kompetencji. Co roku podczas Digital Excellence Awards zostają wyłonione najciekawsze transformacje cyfrowe polskich firm i instytucji publicznych.

Konsekwentnie szukamy oryginalnych pomysłów i śmiałych planów. Nie wystarczy wdrożyć nowe aplikacje albo unowocześnić sprzęt. Cyfrowa transformacja wymaga rozumienia potencjału biznesu do bycia lepszym i umiejętności znalezienia technologii, która może w tym pomóc. To bardzo rzadka umiejętność i dlatego chcemy ją nagrodzić i inspirować innych do rozwoju w tym kierunku, powiedział Bartosz Górczyński, przewodniczący jury Digital Excellence Awards i partner zarządzający CIONET Polska oraz Digital Excellence.

W 2020 roku, obok Gemini Polska, laureatami Digital Excellence Awards zostali: Vodeno (Aion Bank), LPP, mBank, T-Mobile, Tramwaje Warszawskie.

