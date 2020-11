Kuraś: Chcesz zostać dziennikarzem, szybko rozpocznij staż

Według Damiana Kurasia, wieloletniego dziennikarza ekonomicznego, w większości redakcji każdy nowy adept sztuki dziennikarskiej zaczyna od żmudnej pracy „rysia”, czyli osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie „researchów” i gromadzenie mnóstwa informacji i danych. W wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl) Kuraś radzi kandydatom na dziennikarzy, aby w związku z tym już na drugim roku studiów rozpocząć staż w wybranej redakcji

Czas, który przeżyłem jako dziennikarz, był dla mnie niezapomnianą przygodą – mówi rozmówca Akademii Zarządzania i Rozwoju. Jest on absolwentem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Mogę Was zachęcić do tych studiów, ale pod pewnym warunkiem: jeżeli zamierzacie studiować dziennikarstwo, nawet dziennie, warto bardzo szybko rozpocząć staż w wybranej przez Was redakcji. Może nie od pierwszego roku, bo trzeba się przyzwyczaić do życia studenckiego, ale od drugiego na pewno – dodaje. Damian Kuraś pracował m.in. jako dziennikarz ekonomiczny TVP i TVN24, reporter, prezenter oraz gospodarz pierwszego w historii polskiej telewizji studia telewizyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.