Merkel gotowa na kompromis!

Szczyt Unii Europejskiej będzie miał kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy uda się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na uchwalenie budżetu i funduszu odbudowy pomimo zastrzeżeń Polski i Węgier - oświadczyła w poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel - Niestety nie mogę zgłosić, że misja została zakończona - dodała

Mam nadzieję - a przynajmniej staramy się - że uda się znaleźć rozwiązanie, że będzie to bardzo ważny sygnał - mówiła Merkel podczas spotkania online z parlamentarzystami europejskimi. - Niestety nie mogę zgłosić, że misja została zakończona, mimo że chciałbym to zrobić - oznajmiła niemiecka kanclerz. - W dniach 10 i 11 grudnia mamy bardzo ważny szczyt i mamy nadzieję, że podejmiemy dobrą decyzję - dodała.

Zapowiedź kompromisu

Portal Politico cytuje ciekawą wypowiedź kanclerz Niemiec w kontekście stanowiska Polski i Węgier.

Powiedziałabym, że teraz właśnie zadaniem polityki jest to, aby zamienić pozorne niezgodności w rezultat, z którym każdy może funkcjonować - zaznaczyła Angela Merkel. - Ale bez kompromisu to nie zadziała. I przez to rozumiem kompromis zawarty przez wszystkie strony. Dlatego uważam, ponieważ jest to naprawdę centralny projekt, że wszyscy musimy być do pewnego stopnia przygotowani na kompromis - dodała.