Gaz z Norwegii popłynie w październiku 2022

Gaz-System podpisał wszystkie umowy z wykonawcami prac budowlanych w części lądowej i morskiej projektu Baltic Pipe. Ma już komplet decyzji administracyjnych i pozwoleń dla tego projektu.

Zakończyliśmy kolejny ważny etap w projekcie Baltic Pipe związany z wyborem wszystkich wykonawców robót budowlanych. Mamy komplet decyzji, mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców robót, nadzoru, certyfikacji, głównych dostaw i wszystkich innych branż. Przed nami wyłącznie etap realizacji budowy. Obserwując dotychczasowe zaawansowanie prac, pomimo trwania pandemii, możemy powiedzieć, że harmonogram projektu nie jest zagrożony. Gaz z Norwegii popłynie Baltic Pipe do Polski w październiku 2022 roku - powiedział Tomasz Stępień, prezes operatora.

Operator planuje, że budowa tuneli podziemnych dla gazociągu na wybrzeżach Polski i Danii rozpocznie się wiosną 2021 roku, a układanie gazociągu podmorskiego ruszy latem. W części lądowej projektu Baltic Pipe Gaz-System podpisał wszystkie umowy z wykonawcami tłoczni i gazociągów.

Obecnie część z wybranych firm prowadzi pierwsze prace w terenie, trwa wyznaczanie geodezyjne tras i granic pasów montażowych. W listopadzie ruszyły pierwsze dostawy rur DN 1000, z których będą montowane gazociągi lądowe.

Równolegle spółka otrzymała potwierdzenie, że sprężarki zamówione do tłoczni Baltic Pipe już zmontowano i obecne przeprowadzane są fabryczne testy jakości i bezpieczeństwa urządzeń. Pierwsze sprężarki zostaną wysłane do Polski w grudniu tego roku.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest polskim operatorem odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego, spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.