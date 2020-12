Prezydent: pandemia koronawirusa to czas trudny dla seniorów

Pandemia koronawirusa to czas trudny dla ludzi, także od strony psychologicznej; szczególnego wsparcia potrzebują osoby starsze, dla których załatwienie codziennych spraw jest poważnym problemem lub po prostu zagrożeniem życia. Ponad 13 tysięcy seniorów wystąpiło o wsparcie do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda

Prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny Marleną Maląg wskazywał, jak ważna jest inicjatywa Solidarnościowego Korpus Wsparcia Seniorów, który działa od końca października.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa to czas trudny dla ludzi, także od strony psychologicznej. Wielu ludzi bardzo źle znosi osamotnienie, wielu ludzi nie radzi sobie z tą sytuacją, wielu ludzi potrzebuje wsparcia. Tego wsparcia potrzebują osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Te, dla których załatwienie codziennych spraw w dobie pandemii jest poważnym problemem lub po prostu zagrożeniem życia - powiedział prezydent.

Przypomniał, że właśnie w tym celu resort rodziny ruszył z akcją wsparcia seniorów.

Od października w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów cała rzesza osób, ponad 10 tys. wolontariuszy, pomaga seniorom załatwiać różne sprawy, począwszy od spraw urzędowych aż po sprawy codzienne - zakupy, załatwianie różnego rodzaju kwestii” - powiedział prezydent Duda.

Podkreślił, że wolontariusze poprzez te działania niosą otuchę dla seniorów w tym trudnym czasie.

Ponad 13 tysięcy seniorów wystąpiło o wsparcie

Do akcji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zgłosiło się ponad 10 tysięcy wolontariuszy, ale o wsparcie wystąpiło ponad 13 tysięcy seniorów; to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na pomoc - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Do tej pory (…) ponad 10 tysięcy wolontariuszy zgłosiło się do akcji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, ale jest też faktem, że o wsparcie zgłosiło się ponad 13 tysięcy seniorów. W związku z powyższym jak widać to zapotrzebowanie jest, ono jest większe niż liczba zgłoszonych do tej pory wolontariuszy - powiedział prezydent na wtorkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda zachęcał ozdrowieńców, by oddawali osocze, zgłaszali się przez stronę internetową wspierajseniora.pl do różnych form pomocy dla seniorów, ale także do akcji Wolontariat Ozdrowieńców, ukierunkowanej na pomoc w Domach Pomocy Społecznej. Prezydent wskazywał, że pomoc w DPS-ach jest bardzo potrzebna i może też stanowić istotne rozwiązanie problemów wsparcia kadrowego, zwłaszcza w dobie pandemii.

Prezydent zachęcał również wszystkich chętnych zainteresowanych pomaganiem do zgłaszania przez stronę wspierajseniora.pl. Podkreślił, że można na niej znaleźć informacje o różnych formach pomocy.

Apel prezydenta do ozdrowieńców: Oddawajcie osocze!

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg zachęcał we wtorek ozdrowieńców do zgłaszania się do wolontariatu w domach pomocy społecznej. Osoby chcące zaangażować się w taką pomoc mogą zgłaszać się przez stronę wspierajseniora.pl.

Wolontariat ozdrowieńców

Prezydent zwracał uwagę, że cały czas wzrasta liczba tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały po zakażeniu SARS-CoV-2.

Jak państwo wiecie, także i ja (…) przeszedłem zakażenie koronawirusem. Trwało to u mnie ponad 10 dni, ale rzeczywiście wyzdrowiałem - to zostało potwierdzone testami. Kiedy to było możliwe, ze względu na wskazania medyczne, zdecydowałem się także oddać osocze, po to właśnie, aby mogło być ono wykorzystane na pomoc innym osobom, po to by mogło ono być wykorzystane do ratowania zdrowia i życia innych osób. Okazało się, że mój organizm wytworzył przeciwciała i to osocze jest cenną substancją wspierającą innych. Cieszę się ogromnie, że mogłem wziąć udział w tej akcji, namawiając także i innych do tego, aby jako ozdrowieńcy to osocze oddawali - powiedział.

Prezydent podkreślił, że ozdrowieńcy mogą również pomagać w inny sposób. Poinformował, że skontaktował się z minister Maląg i zaproponował, by ozdrowieńcy mogli bardziej angażować się w akcję wspierania seniorów.

Ozdrowieniec przeszedł chorobę, nie wykazuje już żadnych objawów chorobowych, ozdrowieniec sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa do czasu, dopóki ma przeciwciała i też nikogo nie zarazi. Dlatego ozdrowieniec w sposób dodatkowy i wyjątkowy ozdrowieńcy udzielać pomocy, np. w domach pomocy społecznej - mówił prezydent Andrzej Duda.

Minister Marlena Maląg zdecydowała o dodaniu na stronie wspierajseniora.pl dodatkowej zakładki właśnie wolontariatu ozdrowieńców, gdzie można się zapisać, skontaktować się poprzez stronę internetową z wybranym przez danego ozdrowieńca domem pomocy społecznej i zgłosić się tam do pomocy jako wolontariusz - podsumował prezydent Duda.

PAP/mt

