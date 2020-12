Maląg: do DPS-ów przekazaliśmy ponad 600 mln zł

Do Domów Pomocy Społecznej przekazaliśmy ponad 600 mln zł m.in. na wsparcie dla pracowników - przekazała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyłączyło się ponad 150 organizacji młodzieżowych

Szefowa MRiPS powiedziała podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą, że rząd już walczy z drugą falą epidemii koronawirusa. Tą pierwszą na pewno wygraliśmy, tzn. miejsca pracy zostały uratowane - mówiła Maląg. Wskazywała, że m.in. dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy ustanowiony został dodatek solidarnościowy.

Maląg przekonywała, że wyjątkowym wsparciem rządu objęte zostały osoby słabsze i potrzebujące przebywające między innymi w Domach Pomocy Społecznej. Do samych DPS-ów przekazaliśmy ponad 600 mln zł, które przede wszystkim mają służyć na wsparcie dla pracowników, na niezbędne środki - powiedziała Maląg.

Minister rodziny mówiła też, że ponad 150 organizacji młodzieżowych przyłączyło się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. „Zdajemy egzamin z solidarności międzypokoleniowej” - podkreśliła Maląg.

PAP/mt