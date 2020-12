W Olsztynie medycy „ratują bez barier”

W Olsztynie powstała pierwsza na świecie aplikacja dla ratowników medycznych, która w połączeniu z technologią internetu rzeczy umożliwia zdalne otwieranie szlabanów i klatek schodowych- informuje portal rmf24.pl.

System „Ratunek bez barier” jest odpowiedzią na fizyczne problemy z dostępem do osób potrzebujących pomocy, spowodowane infrastrukturą dostępową, jak szlabany, bramy i domofony. Służby ratunkowe często tracą bezcenny czas na pokonanie prozaicznych utrudnień. Innowacyjne rozwiązanie z rodzaju internetu rzeczy (IoT - Internet of Things), polegające na uniwersalnym dostępie do szlabanów, bram i domofonów dla służb ratowniczych weszło właśnie w fazę szerokich testów w Olsztynie.

Dużo rzeczy może się wydarzyć, że dojazd, dotarcie do tej osoby będzie zajmowało za dużo czasu. Ktoś zemdleje w domu, albo w emocjach domownicy nie będą mogli znaleźć pilota do bramy. W tej chwili wszystkie zespoły w Olsztynie są w stanie otwierać szlabany zdalnie - mówi Krzysztof Jurołajć, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Jest to pierwsze na świecie wdrożenie technologii „blockchain” do interakcji ze smartcity, z miastami. A aplikacja jest bardzo intuicyjna. Na ekranie widzę, który szlaban jest najbliżej mnie i tylko klikam „otwórz” - dodaje Szymon Fiedorowicz, twórca tej aplikacji .

Prace nad tym innowacyjnym rozwiązaniem trwały dwa lata.

RMF24/RO

