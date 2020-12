Holandia chce w styczniu zacząć szczepienia na koronawirusa

Holandia chce zaraz po Nowym Roku rozpocząć szczepienia przeciwko koronawirusowi - poinformował we wtorek na Twitterze holenderski minister zdrowia Hugo de Jonge

Staramy się o to, by być gotowymi do startu. Jeśli wszystko zadziała, będziemy mogli około 4 stycznia rozpocząć szczepienia - napisał de Jonge.

Czytaj też: Maląg: do DPS-ów przekazaliśmy ponad 600 mln zł

Czytaj też: Kraje związkowe skrytykowane za otwarcie hoteli na Święta

Wcześniej Europejska Agencja Leków (EMA) z siedzibą w Amsterdamie poinformowała, że chce najpóźniej 29 grudnia podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do użytku szczepionek na koronawirusa niemieckiej firmy BioNTech i amerykańskiego koncernu Pfizer. W przypadku szczepionki amerykańskiego koncernu Moderna ma to nastąpić do 12 stycznia.

Trzy wymienione przedsiębiorstwa złożyły w poniedziałek wnioski o dopuszczenie ich szczepionek do stosowania w Unii Europejskiej. Jeśli EMA przychyli się do tych wniosków, Komisja Europejska będzie mogła zezwolić na używanie szczepionek we wszystkich państwach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak zaznacza agencja dpa, KE postępuje z reguły zgodnie z zaleceniami Ema.

PAP/mt