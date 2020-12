Dla Polski, dla polskich rodzin

Patriotyzm gospodarczy nabiera zupełnie innego wymiaru. Dziś, w obliczu globalnej pandemii, nie jest to już wyłącznie sposób na poprawę konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw. To przede wszystkim droga do zapewnienia Polsce szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego - Andrzej Sosnowski, prezes zarządu Kasy Stefczyka na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Rok 2019 był – z perspektywy sektora finansowego – rokiem niezwykle dynamicznym i pełnym wyzwań. Kasa Stefczyka może podsumować ten czas jako niezwykle udany zarówno dla samej instytucji – rozwijającej się i zyskującej kolejnych zaufanych klientów – jak i dla członków Kasy, którzy otrzymali do dyspozycji nowe narzędzia do zarządzania swoimi finansami za pośrednictwem technologii internetowych i mobilnych. Z kolei rok 2020 Kasa rozpoczęła od efektownej współpracy z Fundacją MG13 Marcina Gortata mającej na celu podkreślenie naszego zaangażowania społecznego i odpowiedzialności biznesowej.

Jednak 2019 r. został ponad wszelką wątpliwość przyćmiony wydarzeniami, które zaskoczyły nas – i wciąż zaskakują – w świecie globalną pandemią COVID-19. Słowo „koronawirus” – odmieniane przez wszystkie przypadki – znalazło się w centrum uwagi mediów, przedsiębiorców, konsumentów i rządów wszystkich państwa świata. Nie możemy dziś prowadzić rozważań na temat lokalnej i globalnej gospodarki, nie biorąc pod uwagę zmian, jakie w naszym codziennym funkcjonowaniu spowodowała pandemia COVID-19. Świat przeszedł bowiem transformację – od znaczących zmian w aktywności konsumentów po swoistą rewolucję w prowadzeniu działalności biznesowej.

Przekształcenia widoczne są gołym okiem, a w świecie finansów będącym krwiobiegiem gospodarki odczuwane są i długo jeszcze będą w sposób szczególny, nie tylko z powodu relacji na linii firma– klient, lecz także ze względu na decyzje centralne poszczególnych państw zmierzające do pobudzenia gospodarki. Z perspektywy Kasy Stefczyka i jej członków obiektem uwagi jest oczywiście reakcja i postawa polskiej administracji państwowej.

Polska zasłynęła w Europie błyskawicznym wprowadzeniem ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Kontrole graniczne i izolacja społeczna sprawiły, że dzisiaj – mimo pojawiających się nadal zakażeń – należymy do niewielkiego grona krajów, którym udało się złagodzić skutki pandemii. Oczywiście złagodzenie nie jest równoznaczne z całkowitym rozwiązaniem problemu – do tego droga daleka i nie do końca wiadomo, czy w ogóle możliwa. Niemniej właśnie Polska oparła się pandemii skutecznie, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. W tym ostatnim aspekcie z pewnością kluczowe były pakiety antykryzysowe przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w celu ustabilizowania sytuacji przedsiębiorców i zapewnienia ciągłości działania firm obecnych na naszym rynku. I tu – co warto zaznaczyć – polska administracja pokazała, że nawet w obliczu potężnego kryzysu i zagrożenia można zrobić niemało w celu wsparcia działalności biznesowej. Rząd nie rozłożył rąk i nie stwierdził, że „taki mamy klimat”. Znalazły się środki i sposoby na ich dystrybucję. Pokazano – podobnie jak przy wcześniejszych programach socjalnych – że państwo może w racjonalny sposób stymulować rozwój gospodarczy, a Polskę stać na to, aby wesprzeć swoich obywateli. To znamienne i godne wspomnienia, bowiem przez wiele lat politycy, eksperci i ekonomiści wmawiali nam, że jest inaczej.

Jednocześnie zaangażowanie polskiego rządu w pobudzanie gospodarki pozostaje elementem koniecznym do przywrócenia, a następnie zachowania wzrostu gospodarczego na jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej. Nie będzie to jednak możliwe bez zapewnienia stabilności systemu finansowego, a jedną ze składowych tego systemu już od ponad 25 lat jest Kasa Stefczyka – instytucja stworzona w Polsce i pracująca dla polskich rodzin. Ten ostatni aspekt jest niezwykle ważny w obecnej sytuacji, kiedy patriotyzm gospodarczy nabiera zupełnie innego wymiaru. Dziś, w obliczu globalnej pandemii, nie jest to już wyłącznie sposób na poprawę konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw. To przede wszystkim droga do zapewnienia Polsce szeroko rozumianego bezpieczeństwa gospodarczego. Warto bowiem powiedzieć wprost: w obliczu kryzysu każde państwo będzie dążyło przede wszystkim do zapewnienia spokoju i dobrobytu swoim obywatelom. Każde państwo będzie szukało nowych możliwości inwestycyjnych i nowych rynków zbytu, które zasilą gospodarkę. Jednocześnie te same państwa będą wspierały własnych przedsiębiorców tak, aby mogli oni prosperować dynamicznie, a następnie inwestować na lokalnych rynkach, zapewniając tym samym impuls do dalszego rozwoju.

Lokalny rynek i jego rozwój jest istotny w wymiarze gospodarczym, lecz także społecznym. Stabilność rodzimych przedsiębiorstw to przecież nie tylko kwestie finansowe. To również działalność o charakterze mecenatu, sponsoringu, wsparcie rozwoju kultury czy sportu. Na przykładzie Kasy Stefczyka możemy zauważyć, jak duże znaczenie dla Małych Ojczyzn ma aktywność przedsiębiorców. W 2019 r. powołana przez Kasę Fundacja im. Franciszka Stefczyka została producentem filmu „Modlitwa o Polskę: z ziemi podlaskiej” opowiadającego o losach unickich rodzin, które w drugiej połowie XIX wieku cierpiały na terenie dzisiejszego Podlasia Południowego męki ze strony ówczesnej carskiej administracji tamtych rejonów. Zainteresowanie tą produkcją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, a przywiązanie mieszkańców regionu Podlasia Południowego do lokalnej historii i tradycji dowodzi, że zakorzeniony w nas patriotyzm czeka tylko na przebudzenie. A do tego niezbędna jest właśnie wspomniana już rola mecenasa, chętnego do zaangażowania się w sprawy danej społeczności.

Dlatego odmrażanie gospodarki powinno nas zmotywować do dobrze pojętego patriotyzmu gospodarczego. Inwestujmy w to, co polskie. Szukajmy polskich produktów, kupujmy u polskich producentów, a wreszcie – zapewniajmy możliwości rozwoju polskim instytucjom finansowym. Wesprzemy, a być może nawet uratujemy w ten sposób przed zamknięciem wiele polskich firm, a przy okazji zasilimy budżet naszego kraju, bo polskie firmy płacą podatki w kraju. Nie wystarczą rozwiązania doraźne – potrzebne są ułatwienia systemowe, które będą uwzględniać krajowy system finansowy oraz instytucje pochodzące stąd i tu działające.

Andrzej Sosnowski, prezes zarządu Kasy Stefczyka

Tekst prezesa Kasy Stefczyka został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku