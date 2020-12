Zbrojeniówka dla całej gospodarki

Wojsko Polskie coraz więcej sprzętu pozyskuje z rynku polskiego lub od podmiotów, w których polskie przedsiębiorstwa mają kluczową rolę – wskazuje Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

W dobie pandemii rola gospodarki narodowej jest kluczowa w stabilizacji ekonomicznej i gospodarczej państwa. Szczególnie ważny może być tutaj krajowy przemysł zbrojeniowy, do którego tylko w zeszłym roku w ramach kontraktów zawartych przez państwo trafiło blisko 6,8 mld zł. Ta suma to 60 proc. budżetu MON przeznaczonego na modernizację Sił Zbrojnych. To także znacznie większa kwota od tych, które były kierowane do polskiej zbrojeniówki w ubiegłych latach. Kolejnym elementem pozytywnie wpływającym na ten segment rynku jest Program Mobilizacji Gospodarki. Dzięki niemu przedsiębiorcy otrzymują środki, które gwarantują utrzymanie mocy produkcyjnych w zakładach najważniejszych z punktu widzenia polskiej obronności. To w połączeniu z pozostałymi rządowymi programami wsparcia przez cały czas pozytywnie oddziałuje na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw.

Wojsko Polskie coraz więcej sprzętu pozyskuje z rynku polskiego lub od podmiotów, w których polskie przedsiębiorstwa mają kluczową rolę. Dlatego coraz więcej środków finansowych podlega obrotowi wewnątrznarodowemu, co skutecznie stymuluje rynek konsumencki – niezbędny do prawidłowego działania całej gospodarki. Już teraz kontrakty dla Wojska Polskiego objęły m.in. ponad 440 tys. mundurów, hełmy kompozytowe, 40 Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej Orlik, 888 samochodów Jelcz 442.32, 20 tys. sztuk 9-mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100. W lipcu br. podpisaliśmy umowę na kolejne 18 tys. sztuk karabinków MSBS GROT. Oznacza to, że po realizacji wcześniejszych umów na dostawy 50 tys. sztuk MSBS Grot wojsko będzie dysponować niemal 70 tys. sztuk tej nowoczesnej broni rodzimej produkcji. A to przecież nie wszystko – nie możemy zapominać o sprawdzonych bojowo transporterach Rosomak, zestawach przeciwlotniczych Poprad czy tak nowoczesnych konstrukcjach jak armatohaubice Krab czy moździerze Rak.

Dzięki konsolidacji potencjału badawczego i produkcyjnego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej wojsko zyskało pewnego i doświadczonego partnera. To w połączeniu z regularnie osiąganym poziomem 2 proc. PKB na wydatki obronne i perspektywą dalszego wzrostu tego wskaźnika (do 2,5 proc. PKB) jest nie tylko gwarantem stałych dostaw dla wojska, lecz również potwierdzeniem dobrze spożytkowanych środków publicznych, które zostają w kraju i stanowią znaczący impuls gospodarczy.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

