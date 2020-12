Maląg: ekonomia społeczna to szczególna misja

Ekonomia społeczna to szczególna misja, która jest oparta na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi - przekonywała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas ogłoszenia wyników konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”

Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Certyfikaty przyznane zostały w pięciu kategoriach - „Debiut roku”, „Najlepszy pracodawca”, „Sukces rynkowy”, „Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Społecznie odpowiedzialny samorząd”.

W wymienionych kategoriach tegorocznymi laureatami zostali kolejno: Spółdzielnia Socjalna Konwalia (woj. wielkopolskie); Spółdzielnia Socjalna Multiserwis (woj. śląskie); Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina (woj. śląskie); Fundacja Tyflogika (woj. wielkopolskie) oraz samorząd miasta Gorlice (woj. małopolskie).

Podczas ogłoszenia wyników konkursu Marlena Maląg podkreślała, że „ekonomia społeczna to szczególna misja, która jest oparta na wsparciu i pomocy drugiemu człowiekowi”. „Tutaj bardzo ważny jest wynik ekonomiczny, ale nie najważniejszy. Najważniejsze jest to, jakim wsparciem otoczymy, za pomocą konkretnych działań, osoby potrzebujące, bez pracy, niepełnosprawne” - przekonywała. Zwracając się do laureatów uczestniczących w spotkaniu on-line, mówiła, że to właśnie czynią każdego dnia.

Maląg wskazywała również, że w trudnym czasie pandemii te podmioty ekonomii społecznej mogły korzystać z instrumentów umożliwiających dofinansowanie do wynagrodzeń czy mikropożyczki. W sumie do tej pory - zaznaczyła - zostało przekazanych 150 mln zł na ratowanie miejsc pracy, zdrowia i życia ludzkiego. „To były priorytety postawione przed nami już wiosną tego roku i te działania są kontynuowane” - zadeklarowała szefowa MRiPS.

Wskazała również, że priorytetem jest utworzenie „pierwszej ustawy o Ekonomii Społecznej i Solidarnej, która wyznaczy kierunki i nada jej odpowiednią rangę”.

Wiceminister resortu Stanisław Szwed dodał, że ta ustawa się już przygotowuje. „Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli o tym porozmawiać szerzej” - zapowiedział.

Wyraził jednocześnie zadowolenie z wyników konkursu „Znak Jakości”. Podkreślił, że konkurs ten był skierowany do różnych organizacji, m.in. do spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń i samorządów. „To dzięki państwu możemy przechodzić w miarę bezpiecznie ten trudny czas pandemii” - wskazał Szwed.

Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” organizowany jest w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, który jest współfinansowany ze środków unijnych. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw.

PAP/KG