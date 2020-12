W pierwszej kolejności szczepienia dla medyków i osób 65+

W pierwszej kolejności możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19 będą miały służby medyczne, mieszkańcy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, przedstawiciele służb mundurowych oraz seniorzy powyżej 65. roku życia - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Szczepienia są dobrowolne - dodał szef rządu

W pierwszej kolejności chcemy, żeby szczepieniu poddani zostali nasi obywatele z czterech grup - zawodowych, ale także wiekowych - odpowiedział premier zapytany na konferencji prasowej kto w pierwszej kolejności będzie mógł zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Najpierw - jak poinformował - szczepienia będą dostępne dla wszystkich służb medycznych, które są na pierwszej linii frontu. Wymienił w tym kontekście lekarzy, pielęgniarki, diagnostów, laborantów, ratowników medycznych. Oni wszyscy, którzy tylko taką decyzję podejmą, będą mogli się zaszczepić w pierwszej kolejności - powiedział szef rządu.

Następnie zaszczepić będą mogli się mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, a „w następnej kolejności czy równolegle” - przedstawiciele służb mundurowych. Służby mundurowe - nasi policjanci, nasi pracownicy różnych służb mundurowych, którzy udzielają się bardzo intensywnie w walce z Covid-19, ale także Wojska Obrony Terytorialnej, wojska operacyjne, czy inni pracownicy mundurowi - wyliczał Morawiecki.

Wreszcie - największa grupa, populacja - to wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego. Wiemy doskonale, że Covid-19 jest najbardziej groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia. Ale w zależności od dostępności szczepionek i tempa ich wwozu do Polski, będziemy chcieli szczepić jak najszersze rzesze naszych seniorów powyżej 65. roku życia, to jest około 6,5 mln osób - powiedział premier.

Szef rządu podkreślił, że proces szczepień rozpocznie się więc od grup osób najbardziej zagrożonych poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub zgonem w przypadku zakażenia koronawirusem.

PUNKTY SZCZEPIEŃ W PLACÓWKACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 będą w jednostkach POZ, pozostałych miejscach opieki zdrowotnej, jednostkach mobilnych, które będą dokonywały szczepień w różnych miejscach w Polsce, oraz w szpitalach rezerwowych - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier na konferencji prasowej w Warszawie podkreślał, że celem rządu jest dostępność szczepionek w każdej gminie w Polsce. Poinformował, że złożono zamówienia na 45 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19, będą one darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

Punkty szczepień to (będą) przede wszystkim POZ, nasze podstawowe jednostki opieki zdrowotnej, następnie pozostałe miejsca opieki zdrowotnej, także mobilne nasze jednostki, które będą dokonywały szczepień w różnych miejscach w Polsce - poinformował szef rządu.

Morawiecki dodał, że czwarty obszar, który chce wykorzystać do szczepień, to szpitale rezerwowe, jak mówił, to te szpitale, które zaczęliśmy budować w październiku z myślą o tym, że COVID-19 może się rozwijać jeszcze groźniej, niż się rozwijał.

Premier Morawiecki zaznaczył, że obecnie dopuszcza możliwość, aby te szpitale rezerwowe pozostały rezerwowe na dłużej i aby je w tym kontekście wykorzystać dla procesu szczepień. Premier podkreślił, że one się jeszcze w ten sposób dodatkowo przydadzą, że oprócz tego, że stanowią czwartą linię obrony i dają dodatkowe bezpieczeństwo w leczeniu covidu-19, to przydadzą się też w procesie szczepienia przeciw koronawirusowi. PAP/mt

