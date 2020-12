Morawiecki: koszt zakupu szczepionek wynosi 5 do 10 mld zł

Koszt zakupu szczepionki na COVID-19 to od 5 do 10 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to bardzo wysoki koszt dla Polski, „ale stać nas na niego; musi nas być na niego stać”. Dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie - poinformował szef rządu

W środę 2 grudnia br. premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink – grupa Pelion SA. Szef rządu odpowiadał na pytania m.in. o koszty zakupu szczepionki przeciwko COVID-19.

Koszt zakupu to od 5 do 10 mld zł w zależności od tego, ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy - powiedział. Zaznaczył, że „budżet państwa polskiego musi być dostosowany do największych wyzwań”.

COVID-29 to największe wyzwanie, dlatego dokonaliśmy oszczędności w wielu innych miejscach budżetowych po to, żeby mieć od razu środki na zapłatę za te szczepionki - powiedział szef rządu.

Przyznał, że koszt zakupu szczepionki jest bardzo wysoki dla Polski. Ale stać nas na niego. Musi nas być na niego stać i dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie, oszczędności, by szczepienia mogły się odbywać natychmiast, jak Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę- powiedział Morawiecki.

Premier poinformował wcześniej, że zostało złożone zamówienie na 45 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19; szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

Szef KPRM Michał Dworczyk dodał, że według oszacowań rządu, w pierwszej turze szczepień - obejmującej szczepienie osób najbardziej narażonych poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub zgonem w przypadku zakażenia koronawirusem, czyli personelu medycznego, pensjonariuszy DPS-ów, przedstawicieli służb mundurowych oraz osób starszych - łącznie powinno zostać zaszczepionych od 6 do 5-7 mln osób.

Zaznaczył, że „to jest uzależnione od dostawców szczepionki”. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dodał, że rząd chciałby, aby zaszczepienie „w pełni” tych najważniejszych czterech grupy, trwało od dwóch do trzech miesięcy.

