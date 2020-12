Zbudujemy cyfrową markę

Pandemia COVID-19 wprowadziła do naszego życia wiele niepewności. Pozorne zawieszenie nie zwalnia nas jednak z obowiązku działania. Tym bardziej że wiele zmian, szczególnie tych związanych z cyfryzacją, zostanie z nami na stałe. Poczta Polska ma wszelkie możliwości, żeby na nich skorzystać. Odważne decyzje podjęte dziś – zaprocentują w przyszłości – deklaruje Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2020”

Rynek pocztowy w sposób szczególny odczuł zmiany, które wywołała pandemia COVID-19. Choć widok opustoszałych ulic polskich miast z przełomu marca i kwietnia 2020 r. mógł prowadzić do wniosku, że świat się na chwilę zatrzymał, to gdzieś, niewidoczna na pierwszy rzut oka, rozpędzała się cyfrowa rewolucja. Jej tempo rodzi konieczność szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian i odpowiedzenia na oczekiwania rynku.

Zmiana trendu

Przed pandemią zakładaliśmy, że liczba tradycyjnych listów będzie spadała o 8–10 proc. rocznie. Tymczasem w I połowie 2020 r. zanotowaliśmy spadek aż o 22 proc. Klienci indywidualni, biznesowi oraz organy administracji publicznej masowo ograniczyli liczbę nadawanych listów papierowych, rezygnując z nich zupełnie lub na rzecz e-korespondencji. Spadku wolumenów listów nie da się nadrobić, nawet gdy wróci „normalność”. Nie można przecież odwrócić trendu. Trzeba natomiast jak najszybciej dostosować działalność do zachodzących zmian i znaleźć rozwiązania, które zrealizują kilka celów.

Najbliższe wyzwania

Poczta Polska przetrwała trudny czas lockdownu. Podtrzymaliśmy ciągłość działania, co nie udało się wielu podmiotom obecnym na rynku. Wymagało to od nas dużego zaangażowania. Musieliśmy pogodzić codzienną działalność z koniecznością zapewnienia naszym pracownikom i klientom maksymalnego bezpieczeństwa. Pokazaliśmy, że dla polskiego państwa możemy być pewnym partnerem. W krótkim czasie uruchomiliśmy usługę odwróconej hybrydy dla przesyłek poleconych. ESkrzynka, opracowana we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Usługa ogranicza do minimum konieczność bezpośredniego kontaktu z interesantem. Nadany list przetwarzany jest przez Pocztę do formy dokumentu elektronicznego, który można odebrać z wykorzystaniem profilu zaufanego. Widzimy, że to kierunek, w którym należy podążać. Wymaga to nie tylko przygotowania informatycznego, ale zmiany wielu przepisów, aby umożliwić cyfryzację korespondencji urzędowej.

Trzeba również gruntownie zmienić nasze wewnętrzne systemy IT: okienkowy, logistyczny, HR czy aplikację mobilną. Jednocześnie pamiętajmy, że Poczta Polska jest spółką, która z racji swojego rynkowego umiejscowienia musi szukać atrakcyjnych gałęzi przychodów. Widzimy szansę zarówno w rozwoju usług w ramach e-doręczeń, jak i segmencie e-commerce. Jesteśmy jednym z liderów w dostarczaniu towarów zamawianych w e-sklepach i chcemy stale umacniać naszą pozycję na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Posiadana infrastruktura pozwala nam także wykorzystać potencjał logistyczny do transportu rozmaitych towarów w formie przesyłek paletowych.

Narodowy Operator Cyfrowy

Poczta Polska jako Operator Wyznaczony do 2025 r. ma szansę stać się dostawcą publicznych usług cyfrowych i hybrydowych w ramach krajowego systemu doręczeń elektronicznych. Chcemy w tym czasie zbudować markę, która będzie kojarzyła się Polakom z najwyższą jakością i bezpieczeństwem oferowanych rozwiązań. Dla nas to również wyzwanie w kontekście relacji z administracją publiczną. Uważamy, że konieczne jest sukcesywne wprowadzanie zmian, które wyeliminują istniejące bariery i ułatwią funkcjonowanie. Poczty narodowe są naturalnymi partnerami państw we wdrażaniu korespondencji cyfrowej. Współpraca przyniesie obopólne korzyści. Do oferty Poczty Polskiej zostanie wprowadzone rejestrowane doręczenie elektroniczne. Dzięki połączeniu e-doręczenia z usługą hybrydową podmioty publiczne będą mogły w 100 proc. zelektronizować nadawanie korespondencji. Będzie ona kierowana do odbiorcy na jego elektroniczną skrzynkę doręczeń lub – w przypadku odbiorców nieposiadających adresów elektronicznych – do automatycznego wydruku, kopertowania i doręczania w wersji papierowej. Taka korespondencja będzie spełniała cechy tradycyjnego listu poleconego.

Cyberbezpieczeństwo

Przenoszenie kolejnych obszarów działalności do sfery on-line niesie z sobą niebezpieczeństwa, do których eliminacji trzeba być jak najlepiej przygotowanym. Zwłaszcza że w okresie pandemii obserwujemy wzrost cyberprzestępczości. Poczta Polska stale udoskonala swój Security Operations Center (SOC), czyli specjalne struktury tworzone w celu przewidywania działań hakerów i ochrony przed nimi. Ich zadaniem są ochrona infrastruktury oraz monitoring zagrożeń. Cyfrowi przestępcy są często o krok przed firmami, które chcą zaatakować. Dlatego tak ważne dla naszego SOC jest ciągłe doskonalenie umiejętności i pozyskiwanie nowych kompetencji.

W ostatnim czasie zakupiliśmy jeden z najnowocześniejszych systemów klasy firewall, który umożliwia identyfikację i zapobieganie zarówno znanym, jak i nowym rodzajom ataków cybernetycznych. Ściśle współpracujemy również z organami państwowymi odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo Polski. Efektem tego jest objęcie spółki programem ARAKIS.GOV 3.0.

Misja publiczna

Elementem wyróżniającym Pocztę Polską wśród innych operatorów jest to, że poza celami biznesowymi realizuje misję publiczną. W obliczu nowych wyzwań dostrzegam naszą szczególną rolę. Przez cały czas wielu Polaków zmaga się z wykluczeniem cyfrowym. Dla nich poczta jest jednym z ostatnich punktów, w którym mogą załatwić codzienne sprawy w sposób tradycyjny. Uważam, że możemy stać się pomostem do nowoczesności. Przewodnikiem, który pomoże im nauczyć się rozwiązań cyfrowych.

Aktywna podmiotowość

Rynek, na którym funkcjonujemy, jest wymagający. Jestem jednak przekonany, że wykorzystując nowoczesne technologie oraz aktywnie uczestnicząc w procesie cyfryzacji państwa, jesteśmy w stanie odnieść sukces. Pandemia COVID-19 przyspieszyła niektóre procesy. Powstałe wyzwania postrzegam jednak w kategorii szansy, którą musimy wykorzystać, tak by zachodząca rewolucja była również naszym udziałem.

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej SA

