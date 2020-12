OECD: Polska wyjdzie z kryzysu mniej poturbowana

Polska może wyjść z kryzysu COVID-19 mniej poturbowana niż inne kraje, dzięki sile swojej gospodarki - ocenił sekretarz generalny OECD Angel Gurría, odnosząc się do najnowszego raportu organizacji nt. Polski. Eksport to jeden z motorów polskiej gospodarki - zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin.

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - tzw. Przeglądu Gospodarczego Polski, w którym uczestniczyli minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin i sekretarz generalny OECD Angel Gurría.

Wicepremier Gowin zwrócił uwagę, że „eksport pozostał jednym z motorów wzrostu naszej gospodarki w 2020 r.”. Dodał, że pomimo „globalnego, negatywnego wpływu sytuacji pandemicznej, polski sektor MŚP odnotował istotne sukcesy we współpracy międzynarodowej”. Wskazał na „włączenie się polskich przedsiębiorców w międzynarodowe łańcuchy dostaw, czy świadczenie usług na rynkach globalnych, m.in. w sektorze IT”.

„Polska prawdopodobnie wyjdzie z kryzysu COVID-19 mniej poturbowana niż wiele innych krajów dzięki sile swojej gospodarki” - ocenił, cytowany w piątkowym komunikacie OECD Angel Gurría. Zwrócił uwagę, na szybką reakcję Polski na pandemię i podjęcie działań zapobiegających skutkom COVID. „Jednak reformy mające na celu sprostanie długotrwałym wyzwaniom są teraz jeszcze bardziej istotne, jeśli Polska ma powrócić do tempa wzrostu poziomu życia obserwowanego w ostatnich latach” - podkreślił.

Wicepremier Gowin zwrócił uwagę na podejmowane w Polce prace związanych z termomodernizacją czy programu stop smog, skierowany do najbiedniejszych, najbardziej zanieczyszczonych gmin. „Wprowadzamy także nowy projekt dot. polityki energetycznej państwa do 2040 r., który przewiduje w zależności od scenariusza zmniejszenie udziału węgla w sektorze energetycznym do 37-56 proc. w 2030 r. i od 11 do 28 proc. do roku 2040” - mówił podczas piątkowej konferencji. „Chcemy, aby przejście na energię odnawialną zapewniło dodatkowe 300 tys. miejsc pracy” - dodał.

W raporcie dotyczącym Polski OECD stwierdza, że „chociaż szybkie wsparcie rządowe uchroniło firmy i gospodarstwa domowe przed najgorszym do tej pory szokiem gospodarczym, tempo wychodzenia z pandemii jest niepewne, a recesja może mieć bardziej długotrwałe konsekwencje”. Jak zaznaczyli analitycy, w szczególności kryzys dotknął m.in. słabsze regiony i małe firmy. W ocenie OECD inwestowanie w „bardziej ekologiczną i sprawiedliwszą gospodarkę” wzmocni nasz kraj przy wychodzeniu z kryzysu związanego z COVID-19.

Jak wskazano w raporcie, pomimo wzrostu zakażeń COVID-19, raport prognozuje „stosunkowo łagodny spadek PKB” w Polsce o 3,5 proc. w 2020 r., po którym nastąpi odbicie o 2,9 proc. w 2021 r. i 3,8 proc. w 2022 r.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.

PAP/RO

