Dlatego potrzebne 5G? Znów pada Internet. Zobacz komu

Znów internet „się zapycha”? Dziś ok. godz. 10 rano nagły problem z dostępem do internetu miało wielu klientów Vectry oraz - bardziej permanentny - wielu klientów UPC. Problemy powinny już ustać, ale to kolejny dowód, dlaczego potrzebujemy sieci 5G już teraz

Nauczyciele i przełożeni powinni to wiedzieć. Znamy to już z wiosennej pierwszej fali pandemii. Problemy z dostępem do internetu znów zaczynają się pojawiać. W poniedziałek ok. godz. 10 nie tylko klienci Vectry mieli problemy z internetem i to w całym kraju. Nagły wzrost zgłoszeń widoczny jest na serwisie Downdetector.

Awaria internetu Vectra / autor: Downdetector

Problemy zaczęły się o godz. 10, czyli gdy na ogół zaczynaja sie zdalne lekcje w szkołach, a ustały o godzinie 12, czyli w czasie, w którym dzieci kończą zdalne lekcje. Przynajmniej ustały dla większości, bo zaraz po skończonych lekcjach dzieci rzuciły się do grania w GTA V oraz Robloxa i tu jeszcze przez jakiś czas zgłaszały problemy z dostępem do gier.

CZYTAJ TEŻ: Covid: śmiertelność w Polsce wzrosła niemal dwukrotnie

Dla pracodawców pocieszające jest, że pracownicy nie próżnują i nie oglądają filmów w czasie pracy, ponieważ serwis Netflix nie notuje wzrostu zgłoszeń problemów. No chyba, ze jako jedyny działa bezproblemowo, ale to raczej mało możliwe. W każdym razie nie mielibyśmy skąd tego wiedzieć.

Zgłoszenia awarii cyfrowych usług / autor: Screen z Downdetector

Zgłoszenia awarii cyfrowych usług / autor: screen z Downdetector

Zgłoszenia awarii cyfrowych usług / autor: Screen z Downdetector

Zgłoszenia awarii cyfrowych usług / autor: Screen z Downdetector

mw

CZYTAJ TEŻ: Premier: Nikogo nie zostawimy bez pomocy

CZYTAJ TEŻ: Szpital Narodowy. Taka jest prawda!