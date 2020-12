Zaczęło się. Wyją o "wrogim przejęciu mediów". Wobec kogo?

„Teraz będzie krzyk i płacz. Czas start…” — przewiedziała na Twitterze europoseł PiS Beata Mazurek, na wieść o przejęciu spółki Polska Press przed koncern PKN Orlen. I miała rację. Opozycja i sympatyzujący z nią publicyści popadli w zbiorową histerię - obserwuje wPolityce.pl. - Większość dziennikarzy i mediów protestowała przeciw projektowi dekoncentracyjnemu. W ich opinii kapitał nie ma znaczenia. Zatem - jeśli może Verlagsgruppe Passau, może i Orlen - puentuje Joanna Lichocka, poseł PiS i członek Rady Mediów Narodowych

To była bez wątpienia wiadomość dnia: Grupa Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Ten ruch zapewnia jej dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników „Dziennika Bałtyckiego”, „Polska The Times”, czy „Dziennika Polskiego”.

Zdecydowaliśmy się na sprzedaż Polska Press ze względów strategicznych - wyjaśnił Alexander Diekmann, dyrektor zarządzający i udziałowiec Verlagsgruppe Passau odpowiedzialny za działalność w Polsce. Na transakcję musi jeszcze wydać zgodę UOKiK.

Zbiorowa histeria opozycji politycznej i medialnej

Co było do przewidzenia, informacja ta wywołała spore poruszenie. Opozycja (polityczna i medialna) już podniosła larum. Jak na dłoni widać, że niektórym przeszkadza w mediach kapitał polski, ale kapitał niemiecki już nie przeszkadzał. Za pisanie epitafiów wzięli się nawet słynni skryci kreacjoniści „Jakby natura chciałaby, by ten przekop tam był, to by był”.

Zniszczyli media publiczne. Nie ma już w nich informacji - jest tępa propaganda. Teraz, kiedy kupili koncern Polska Press, to samo będziemy mieć w wielu mediach regionalnych. Krok po kroku niszczą pluralizm i niezależność - napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zakup Polska Press przez Orlen oznacza, że PiS chce zrobić z prasą lokalną to samo, co z TVP. Ordynarna propaganda i maszynka do wyciągania pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Pluralizm mediów nie leży w interesie tej władzy,bo niezależni dziennikarze będą opisywać jej łajdactwa - komentuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Warto zobaczyć zebraną przez Zespół wPolityce.pl plejadę pokazu patriotyzmu i żelaznej logiki opozycji et consortes. Od razu ostrzegamy, że jest i śmiesznie, i strasznie…

