COVID-19. Pierwsza osoba na świecie zaszczepiona!

90-letnia Brytyjka Margaret Keenan została we wtorek rano pierwszą osobą na świecie zaszczepioną przeciw Covid-19 poza fazą testów. We wtorek rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii masowe szczepionka przeciw tej chorobie.

„Czuję się zaszczycona, że mogę być pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19, to najlepszy prezent urodzinowy, jakiego mogłabym sobie życzyć, ponieważ oznacza to, że mogę w końcu cieszyć się możliwością spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w nowym roku, po tym jak przez większą część tego roku byłam sama” - powiedziała po przyjęciu szczepionki Keenan, która za tydzień obchodzić będzie 91. urodziny.

„Nie mogę znaleźć wystarczających słów podziękowania dla (pielęgniarki) May i personelu NHS (publicznej służby zdrowia - PAP), którzy się mną opiekowali, a moja rada dla każdego, komu zostanie zaoferowana szczepionka, brzmi: skoro ja mogłam ją przyjąć w wieku 90 lat, to wy też możecie” - dodała.

Wielka Brytania jest pierwszym państwem świata, które dopuściło do użytku stworzoną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw Covid-19. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek szczepionki, co wystarczy dla 20 milionów osób, bo do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki przyjęte w odstępie 21 dni, ale zdecydowana większość zostanie dostarczona w przyszłym roku. W najbliższych dniach dostępnych będzie 800 tys. dawek szczepionki.