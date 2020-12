Polska firma z branży budowlanej wkracza na izraelski rynek

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, polskie firmy podbijają światowe rynki. Rodzimy producent specjalistycznych drabin wielofunkcyjnych podpisał właśnie kontrakt z izraelskim importerem. Cały proces wspierała Polska Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Współpraca została zaplanowana na 3 lata.

Branża budowlana to jeden z najważniejszych i najbardziej zróżnicowanych sektorów polskiej gospodarki. Jest trzecim pod względem wielkości czynnikiem wpływającym na rodzime PKB.

Budowlanka ma duże znaczenie nie tylko w naszym kraju. W Izraelu to jedyny sektor, na który nie nałożono ograniczeń związanych z COVID-19. Kraj ma za sobą dwa lockdowny – mimo to, w trudnym czasie pandemii projekty budowlane nie zostały wstrzymane. Na tym, dzięki wsparciu biura PAIH w Tel Awiwie, skorzystał polski producent budowlany, firma Drabex. Z izraelskim importerem podpisała trzyletni kontrakt.

Osiągnęliśmy sukces dzięki współpracy z lokalnym importerem, dla którego ZBH w Tel Awiwie wyszukuje polskich producentów. Firma Drabex spełniła wszystkie wymagania stawiane przez klienta. Po dwóch tygodniach intensywnych negocjacji podpisano trzyletni kontrakt. Błyskawiczne podpisanie kontraktu jest efektem współpracy PAIH z lokalnymi instytucjami, dzięki czemu udało się wypracować proces rejestracji, który przyspieszył certyfikację polskich produktów z branży budowlanej i otworzył kolejny sektor – mówi Zofia Nojszewska, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Tel Awiwie.

P.P.H. DRABEX to całkowicie polska firma, bez udziału kapitału zagranicznego. Zajmuje się wyrobem konstrukcji ze stali i aluminium. Wiodącymi produktami firmy są rusztowania, schody, meble i specjalistyczne drabiny. To właśnie ten ostatni produkt trafi na rynek izraelski.

Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i wyspecjalizowaną załogą. Cieszymy się, że z pomocą PAIH zdobywamy kolejne rynki i możemy liczyć na dalszą pomoc w ekspansji. Widzimy duży potencjał w rynku izraelskim. Nasza firma jest dowodem na to, że w dobie pandemii eksport na nowe rynki jest możliwy – mówi Janusz Wilczek, właściciel firmy Drabex.

Z kolei Mateusz Kamer, Business Development Manager PAIH w Tel Awiwie dodaje:

Dla polskich producentów z branży budowlanej Izrael ze względu na braki na rynku, przy jednocześnie zwiększonym popycie, stanowi atrakcyjny kierunek ekspansji. Co istotne, ze względu na zmianę regulacji, polskie produkty mają szansę zastąpić tam międzynarodowych konkurentów, którzy nie posiadają certyfikatów wymaganych nowym prawem –

Izrael jest strategicznym partnerem Polski w regionie Bliskiego Wschodu. Ten dynamiczny rynek jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków polskiej ekspansji. Produkty z metką „Made in Poland” mają tam coraz silniejszą pozycje, przede wszystkim ze względu na jakość i cenę. Ponad 50 proc. polskiego eksportu do Izraela to artykuły rolno-spożywcze. Sukces firmy Drabex pokazuje, że perspektywiczny sektor polsko-izraelskiej współpracy reprezentują też produkty budowlane.

Biuro PAIH w Tel Awiwie wspiera polskich przedsiębiorców w wejściu na rynek izraelski, pomaga w nawiązaniu kontaktów z partnerami biznesowymi i dystrybutorami, a także w procesie rejestracji i certyfikatów np. koszerności.

Czytaj także: Szokujące prognozy Saxo Banku na 2021 r.

oprac. gr