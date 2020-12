Płatności Google Pay dostępne w Banku Pekao

Klienci Banku Pekao mogą już korzystać z wygodnych płatności Google Pay. Dzięki usłudze, posiadacze urządzeń mobilnych z systemem Android zapłacą zbliżeniowo w sklepach stacjonarnych, a także na stronach internetowych sklepów oraz w aplikacjach zainstalowanych w telefonie bądź tablecie. Z nowej funkcjonalności skorzystają na start klienci indywidualni - posiadacze kart Mastercard, w tym również kart kredytowych, a także karty debetowej VISA Debit Gold

Z płatności zbliżeniowych korzysta coraz więcej Polaków. Zyskują one na popularności, rosnąc 20 razy szybciej niż inne transakcje tego typu. Według badania VISA Mobile Payments aż 86 proc. Polaków deklaruje, że skorzysta z tej formy płatności do końca br. Zgodnie z tym trendem, Bank Pekao S.A. udostępnił swoim klientom kolejną metodę płatności mobilnych – Google Pay. To sprawia, że Bank Pekao, który do tej pory udostępniał płatności systemami Apple Pay, BLIK, Fitbit Pay, Garmin Pay, HCE oraz płatności za autostrady, posiada obecnie jedną z najszerszych na rynku ofert płatności mobilnych. Z Google Pay mogą skorzystać posiadacze najnowszej wersji aplikacji PeoPay (od wersji 3.50) oraz kart Mastercard i VISA. W przypadku tych pierwszych, nowością będzie możliwość płatności mobilnych kartami kredytowymi.

Polacy coraz chętniej wybierają nowoczesne formy płatności. Obecnie nie potrzebujemy mieć przy sobie portfela ani karty płatniczej, żeby zrobić zakupy. Udostępnienie naszym klientom szybkich, a przede wszystkim bezpiecznych transakcji za pośrednictwem Google Pay z pewnością ucieszy dużą liczbę posiadaczy kart Pekao, w szczególności kart kredytowych, którzy od teraz będą mogli wykorzystywać je również do płatności telefonem – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Do tej pory, klienci płacący zbliżeniowo telefonem z Androidem, korzystali z HCE poprzez aplikację PeoPay. Bank Pekao planuje, by Google Pay był docelową metodą płatności mobilnych, która udostępnia użytkownikom więcej możliwości niż płatności HCE.

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc. Dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Pekao, klienci zapłacą zbliżeniowo za zakupy w sklepach stacjonarnych zbliżając urządzenie do terminala, dokonają płatności za zakupy online z dowolnej przeglądarki po zalogowaniu do swojego konta Google, dokonają płatności w aplikacjach mobilnych wybierając kartę do płatności (np. zamawiając przejazd lub jedzenie), a nawet w przypadku kart Mastercard, wypłacą gotówkę z bankomatów wyposażonych w czytniki zbliżeniowe.

Do korzystania z Google Pay wystarczy aktualna aplikacja mobilna banku, i to niezależnie od tego czy klient Pekao posiada już wydaną kartę płatniczą czy nie. Dla klientów korzystających z aplikacji PeoPay, w tym nowych dopiero rozpoczynających przygodę z PeoPay, usługa płatności zbliżeniowych telefonem dostępna jest już od chwili podpisania umowy i aktywacji aplikacji – nie trzeba czekać na wydanie karty do konta – wystarczy dodać instrument płatniczy PeoPay (odpowiednik karty wirtualnej) do Google Pay. W przypadku klienta posiadającego już kartę, aby aktywować ten rodzaj płatności, wystarczy, że klient zaloguje się do aplikacji PeoPay i wybierze, którą kartę chce dodać do usługi, a następnie potwierdzi to w kolejnych krokach aktywacji płatności Google Pay. Kartę można też dodać bezpośrednio w aplikacji Google Pay, wpisując jej dane, a następnie zatwierdzając kodem wysłanym w SMS-ie.

Co ważne, płatności Google Pay zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby dokonać płatności na wyższe kwoty, powyżej stu złotych, konieczne jest odblokowanie ekranu telefonu. Do jego blokady Google Pay zaleca ustawienie silnego hasła, kodu lub wzoru oraz, jeśli to możliwe, używania odblokowania biometrycznego do płacenia za pomocą urządzenia.

Aplikacja PeoPay obsługująca płatności Google Pay (od wersji 3.50) będzie od dziś stopniowo udostępniana klientom do pobrania w sklepie Google Play.

Mat.Pras./KG