Recesja dusi Europę. Wyjątek stanowią te dwa kraje!

Najnowsze kwartalne dane pokazują, że europejska gospodarka odbiła od pandemicznego dna. Jednak prawie wszystkie kraje są na minusie. Wyjątek stanowią Szwecja i Irlandia.

Gospodarka w strefie euro skurczył się w trzecim kwartale o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem rok temu, podał we wtorek unijny urząd statystyczny Eurostat.

W trzecim kwartale Europa zaczęła wychodzić z pandemicznego szoku. Jednak prawie wszystkie kraje odnotowały spadek PKB w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Wyjątek stanowią Irlandia i Szwecja, które jako jedyne znalazły się na plusie. Gospodarka Irlandii urosła o 8,1 proc., a Szwecji - o 2,1 proc.

Na tle innych krajów Polska wypada dobrze, choć daleko nam do Szwecji czy Irlandii. W trzecim kwartale Polska gospodarka skurczyła się o 1,8 proc. rok do roku. Lepszy wynik odnotowała tylko Litwa (-1,6 proc. rok do roku), Norwegia.

Czytaj też: USA do Unii: Zatrzymajcie rosyjski gazociąg!

money.pl/kp