Nagroda WTA dla Igi Świątek za największy postęp 2020 roku

Triumfatorka turnieju French Open Iga Świątek została wybrana w plebiscycie WTA tenisistką, która zrobiła największy postęp w 2020 roku. Najlepszą zawodniczką minionego sezonu wybrano zwyciężczynię Australian Open - Amerykankę Sofię Kenin

Największa organizacja kobiecego tenisa tradycyjnie pod koniec roku ogłasza zwycięzców w różnych kategoriach za miniony sezon. Świątek, która jako pierwsza w historii polskiego tenisa wygrała wielkoszlemowy turniej w singlu, otrzymała tytuł „WTA’s Most Improved Player of the Year”, przyznawany za największy postęp w danym roku.

W uzasadnieniu podkreślono, że dokonała historycznego wyczynu w polskim tenisie. Dodano, że wieku 19 lat została najmłodszą kobietą od czasu Moniki Seles, która wygrała turniej na kortach Rolanda Garrosa.

Rozpoczęła sezon 2020, awansując do 1/8 finału Australian Open. W 2019 roku trafiła do Top 50, po tegorocznym turnieju w Paryżu weszła do pierwszej dwudziestki i kończy sezon na 17. miejscu - napisano na stronie WTA.

Sofia Kenin, która wygrała Australian Open, została uznana za tenisistkę roku - „WTA Player of the Year”. To właśnie ona przegrała ze Świątek w finale październikowego French Open.

22-letnia Kenin jest ósmą Amerykanką, która zdobyła tytuł Gracza Roku WTA, dołączając do Sereny Williams, Martiny Navratilovej, Lindsay Davenport, Tracy Austin, Chris Evert, Venus Williams i Jennifer Capriati.

Najlepszą parą deblową został duet Kristina Mladenovic (Francja), Timea Babos (Węgry). PAP/mt