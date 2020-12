Premier: Tarcza Finansowa 2.0 to gwarancja wsparcia dla polskich przedsiębiorców

Tarcza Finansowa Polski Fundusz Rozwoju 2.0 to gwarancja wsparcia dla polskich przedsiębiorców - zapewnił w środę w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że rząd w ramach kolejnego wsparcia przeznaczy dla przedsiębiorców 35 mld zł.

Pod koniec listopada br. premier Mateusz Morawiecki poinformował o uruchomieniu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0; to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, które ucierpiały z powodu pandemii.

„Tarcza Finansowa Polski Fundusz Rozwoju 2.0 to gwarancja wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Nikogo nie zostawimy bez pomocy!” - napisał w środę na Facebooku Morawiecki.

Przypomniał w swoim wpisie, że rząd przeznaczy na kolejne wsparcie przedsiębiorców 35 mld zł.

„Silni pracodawcy, bezpieczni pracownicy i uratowane miejsca pracy to klucz do szybkiego odbicia gospodarczego i ekspansji, jaką przewidują dla Polskiej gospodarki światowe instytucje finansowe w przyszłym roku. Działając solidarnie wygramy z tym kryzysem!” - napisał premier.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP prawie 40 branż to kwota ok. 10 mld zł. Wsparcie zakłada dla mikroprzedsiębiorstw subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego; dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70 proc. straty brutto za okres od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm ze wszystkich sektorów, to kwota ok. 25 mld zł. Wsparcie przewiduje pożyczkę preferencyjną - nowy okres szkody COVID-19 od 1.11.2020 r. do 31.01.2021 r. pokrywanej umorzeniem do 75 proc. straty EBITDA; pożyczki płynnościowe - wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie; instrumenty kapitałowe - na dotychczasowych zasadach.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców.

PAP/kp