Słowenia i Węgry w Funduszu Trójmorza

Słowenia i Węgry są kolejnymi krajami, które formalnie dołączyły do Funduszu Trójmorza. Oba państwa zadeklarowały łączne zaangażowanie na poziomie 43 mln euro.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) pozyskał dodatkowe 43 mln euro zobowiązań. 23 mln euro zainwestował słoweński bank rozwoju SID Bank, a 20 mln euro - węgierski bank Eximbank. Słowenia i Węgry dołączają do Polski, Rumunii, Estonii i Łotwy jako kluczowi inwestorzy.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa.

W październiku Fundusz Trójmorza w ramach swojej pierwszej inwestycji nabył spółkę Cargounit - polskiego lidera na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej. W grudniu Fundusz dokonał swojej inwestycji - nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers działającej w branży cyfrowej.

ISBnews/RO

