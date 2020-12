Trudna sytuacja Apartu. Prosi rząd o wsparcie

Branża jubilerska jest jedną z tych dotkniętych kryzysem przez zamknięcie sklepów w galeriach handlowych

Co prawda ich sklepy funkcjonują, ale przez mniejszy ruch w galeriach, także i jubilerzy tracą. A sklepy znajdujące się poza galeriami nie generują wystarczających zysków. A obecnie nie mają wsparcia z Tarczy Branżowej.

Brak wsparcia ze strony Państwa stawia nas z dnia na dzień przed dramatycznymi decyzjami w zakresie znalezienia źródeł finansowania płac pracowników - czytamy w apelu Apartu.

Radio Zet przypomina, że to drugi raz, gdy branża jubilerska została dotknięta restrykcjami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Jednak te listopadowe obostrzenia są jeszcze groźniejsze. Obroty wypadają gorzej niż w innych miesiącach roku. Spadają przychody Apartu, a dodatkowo spółka została zmuszona do zamknięcia ponad 200 lokali. Przez to zagrożonych jest 3000 miejsc pracy.

Sieć niedawno wyprodukowała także świąteczną reklamę z udziałem Małgorzaty Sochy, Julii Wieniawy i Anny Lewandowskiej. Przekazała na to duże środki, a reklama została mocno skrytykowana za nietakt w kwestii pokazywania luksusu w dobie pandemii.

Biznes Info/KG