Premier: przygotowaliśmy Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Przygotowaliśmy specjalny konwój wsparcia dla seniorów. To blisko milion kilogramów żywności, które trafią do osób starszych, bezdomnych, ale także do matek z dziećmi – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Wartość pomocy przekazanej w ramach tej akcji wynosi 5 mln zł

Szef rządu w oświadczeniu dla mediów zwrócił uwagę, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle.

Spędzimy je w gronie najbliższych, ale z tęsknotą za tymi, z którymi chcielibyśmy się zobaczyć. Pamiętajmy, że podczas tych świąt będzie bardzo wiele osób, które żyją w samotności i którym trzeba pomóc poprzez pomoc materialną, ale także poprzez pomoc duchową – powiedział premier.

Poinformował, że rząd przygotował specjalny konwój wsparcia dla seniorów.

To blisko milion kilogramów żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną – wskazał Morawiecki.

Dodał, że organizacje pomocowe będą odpowiedzialne za dystrybucję paczek wśród osób potrzebujących. „Takich konwojów pojedzie w Polskę bardzo wiele. Trafią do co najmniej 600 miejsc, które tę pomoc będą dalej dystrybuowały” – powiedział.

Premier podkreślił, że niezwykle ważne jest to, żebyśmy wszyscy przeżyli te święta bezpiecznie i w odosobnieniu, bez dużych spotkań rodzinnych i towarzyskich. Zaapelował o dyscyplinę w stosowaniu się do przepisów. Wyraził jednocześnie nadzieję, że dzięki szczepionkom przeciw koronawirusowi epidemia zmniejszy swój zakres działania.

Minister rodziny Marlena Maląg oceniła z kolei, że rok 2020 pokazał solidarność międzypokoleniową w polskim społeczeństwa.

„Zależy mi, jako ministrowi, aby w tym roku każda Polka i każdy Polak zostali odpowiednio zabezpieczeni na zbliżające się święta Bożego Narodzenia” – oświadczyła Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała, że od października działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w którego skład wchodzi zarówno rząd, samorządowcy, organizacje samorządowe, jak i wolontariusze.

„Nasi seniorzy są przeprowadzani przez wolontariuszy cyfrowych przez meandry sieci internetowej, w której uczą się poruszać” – powiedziała szefowa MRiPS.

Wspomniała jednocześnie, że tydzień temu powstał wolontariat ozdrowieńców. „Dzięki temu osoby będące w domach pomocy społecznej oraz osoby starsze, do których apelujemy, aby pozostały w domach, nie są pozostawione same sobie” – podkreśliła Maląg.

Zapowiedziała, że dzięki Agencji Rezerw Materiałowych we współpracy z wolontariatem, Caritasem Polska i Stowarzyszeniem Świętego Brata Alberta ruszy szeroka pomoc dla każdego Polaka.

„Trafi ona tam, gdzie są samotne matki, pensjonariusze w DPS-ach, osoby bezdomne, potrzebujące pomocy” – wskazała Maląg.

Prezesa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Wojciech Bystry zaapelował, by nie pozostawać obojętnym szczególnie wobec osób w kryzysie bezdomności.

Mówimy o tym, żebyśmy zostawali w domu, ale są ludzie w Polsce, którzy tego domu nie mają. Spróbujmy im dać tę namiastkę domu zainteresowaniem, wsparciem i chęcią pomocy – powiedział.

Z kolei zastępca dyrektora Caritasu Polska ks. Paweł Dzierzkowski zaznaczył, że ważna jest zarówno pomoc materialna, jak i duchowa.

Dziś po raz kolejny wzywamy do tego, żebyśmy byli razem, w miłosierdziu, które jest odzwierciedleniem miłości Pana Boga i dzięki temu możemy przychodzić z konkretną pomocą, dostrzegając potrzeby drugiego człowieka, szczególnie wykluczonego – podkreślił.

Czytaj też: Premier: Tarcza Finansowa 2.0 to gwarancja wsparcia dla polskich przedsiębiorców

PAP/KG